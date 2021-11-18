Золотые руки: как 14-летний Эдвард создает шедевры из любой деревяшки

В волости Вилькенес Лимбажского края живет семья Витолиней — отец, мама и сын Эдвард. Они называют себя настоящими деревенскими жителями. И потому, что у семьи есть свое хозяйство со скотом и огородом, и потому, что их совершенно не привлекает городская суета.
Деревенским мальчиком называет себя и 14-летний Эдвард, который не боится никаких сельскохозяйственных работ, но его самая большая любовь — это работа с деревом. Из него он делает красивую посуду и другие предметы домашнего обихода, которые уже стали популярны, а из желающих приобрести его изделия, стоит очередь.
Я обратила внимание на работы Эдварда в Facebook, где о мальчике с "золотыми руками" сообщила организация "Сердце ангела", чья миссия — развивать таланты детей и молодежи в отдаленных сельских районах. Организация сотрудничает со многими школами в регионах Латвии и местные учителя обычно рассказывают о детях с особыми талантами, на развитие которых у семьи может не хватать средств. В прошлом году Лимбажская краевая дума в сотрудничестве с Лимбажским территориальным подразделением Рижского государственного технического училища организовала учебные группы по интересам, в которых дети с 7-9 классов могли познакомиться с интересными учебными программами.
Одной из таких программ была деревообработка, и Эдвард выбрал именно ее. Его заметил технолог по обработке древесины Андрис Кезберс и обратился к руководителю структурного подразделения Иеве Дулевской, которая также является представителем организации "Сердце ангела". Творчество Эдварда привлекло внимание общественного проекта "Крылатые таланты". Молодой человек многого добился благодаря самообучению, но для повышения квалификации и создания еще более сложных изделий из дерева необходим комбинированный строгальный станок. В настоящее время пожертвовано 2373 евро, и решаются технические вопросы, связанные с приобретением и доставкой станка Эдварду. Тем временем мальчик начинает создавать свою мастерскую…
Мы разговаривали с Эдвардом и его мамой Ренате на платформе Zoom. По общему признанию, Эдвард не очень разговорчив, но очень активен. Мама рассказывает больше, но время от времени Эдвард добавляет или исправляет то, что она говорит. Когда я разговаривала с этой семьей, мое сердце наполнилось необычной теплотой — в сегодняшнем мире цифровых технологий и детей, проводящих много времени с гаджетами, Эдвард и его занятия, увлечения, интересы, кажутся чем-то совершенно необычным и особенным. И сам он признается, что он настоящий деревенский мальчик, дитя природы, которому неинтересны поездки и осмотр городов, но он с гораздо большим удовольствием приедет посмотреть на какой-нибудь большой латвийский дуб.
Мама Ренате говорит, что Эдвард рос рядом со взрослыми и видел как много приходится работать в деревне, чтобы выжить. Сын всегда видел, как рано просыпаются окружающие, в том числе живущий по соседству двоюродный брат, у которого "золотые руки" — он может выполнять любую работу, хотя не учился в специальных школах, он просто человек, которого привлекают такие вещи.
Эдуарду тогда было девять лет, было лето, и его мать услышала, что со двора доносится: "Клак, клак, клак…" Пошла посмотреть — да, Эдвард что-то мастерит за сараем. Собрал старые доски, взял гвозди, молоток и делает кровать. Мама смеется, что у мальчика, конечно, была кровать, но он решил сделать новую. Привез кровать к дому на тачке и сказал, что хочет поставить в комнате.
Мама поначалу была против, но соседка сказала, что разрешить нужно, потому что таким образом мать сможет показать ребенку, что ценит его работу. В итоге, кровать занесли в комнату. Эдвард даже поспал на ней несколько ночей, пока, как смеется Ренате, не осознал, что кровать получилась не самого высокого качества. Однако тому, что девятилетний мальчик придумывает себе такую работу и не боится браться за нее, можно только порадоваться.
По мнению мамы, на занятия деревообработкой Эдварда вдохновил пример двоюродного брата, у которого в школе была возможность делать вещи из дерева. Эдварду все это так понравилось, он так загорелся идеей самому работать с деревом, что отец купил мальчику собственный токарный станок. Это было в то время, когда была очень популярна игрушка кендама. Учитель посоветовал мальчику сделать ее самостоятельно, и у него это получилось. Так, постепенно Эдвард начал знакомство с деревом как материалом, превращая маленькие доски в полезные и красивые вещи.
Мастерская в сарае
Ренате говорит, что сын всегда был скромен в своих желаниях. Он никогда не просил родителей покупать предметы роскоши. Если бы мальчика спросили, что ему нужно в подарок, то это была бы не игровая приставка или кроссовки от известного бренда, а инструменты. Даже когда сын был младше, он всегда любил получать в подарок практичные вещи.
По словам Ренате, этим летом Эдвард потратился — на заработанные деньги он купил бензопилу, специальную отвертку, склеивающий пресс и стамески. Это большие деньги, но Эдвард хочет покупать только качественные инструменты, чтобы они служили дольше.
Осенью во время продолжительных школьных каникул Эдвард сам взял на себя серьезную работу — начал обустройство мастерской. До сих пор у него была небольшая комната, но родители отдали ему часть сарая, которая больше не используется, потому что количество крупного рогатого скота на ферме уменьшилось. Эдвард сам бетонирует пол, чистит и убирает помещение.
Когда Эдвард начинал работать с деревом, то многому учился на своих ошибках и ошибках других. Не все получалось так, как хотелось бы, но экспериментировать мальчик никогда не боялся. Например, только после того, как посуда через некоторое время начала трескаться, мальчик понял, что нужно использовать только сухие дрова, а не влажные. Но родители в этот процесс не вмешиваются, так как считают, что сын должен во все вникать и разбираться сам. Мальчик любит работать с дубом, ясенем, вязом, — они самые красивые.
Создавая посуду и другие предметы быта, Эдвард не думает, кому и за какие деньги их можно было бы продать. Он создает их для удовольствия, но сейчас творчество мальчика заметили и оценили окружающие. Ренате говорит, что первыми "потребителями" продукта были родственники. Эдуард был готов подарить им посуду, но родственники отказались принимать ее бесплатно и платили. Однако после сообщения "Сердце ангелов" в Facebook появилось много заинтересованных людей, выразившие желание купить посуду Эдварда.
Но на первом месте у мальчика — образование. Мама считает, что это сейчас очень важно, поэтому всегда присматривает за сыном, чтобы не было пробелов в обучении.
На вопрос о его планах на будущее после окончания 9-го класса, мальчик коротко отвечает: "Я еще не знаю". Конечно, в семье об этом велась дискуссия, и мама хотела бы, чтобы мальчик получил хорошее образование, но Эдвард — человек практичный. Впрочем, время еще есть — больше года — чтобы разобраться в своих желаниях.
Эдвард — исследователь дуба и музыкант
Мама признается, что сын очень занят — школа, музыкальная школа, потом еще и работа с деревом. "Мне его жаль, Эдвард так много работает, но он не может по другому. Он просто не может отдыхать, кроме того у соседей нет детей-подростков его возраста, чтобы они могли что-то делать вместе", — говорит мама.
Иногда родители предлагают съездить куда-нибудь по Латвии, но Эдвард сразу говорит, что ему неинтересно ехать в город. Он предпочитает гулять по природным тропам, смотреть на большие дубы. Мальчик возвращается к особым дубам, говорит, пойдем посмотрим на дуб, засох он или еще стоит.
Эдвард любит природу и все, что с ней связано, а также любит музыку. В музыкальной школе он изучает эуфонию (духовой инструмент), также играет на аккордеоне. Кроме того, с девяти лет он играет в духовом оркестре Pociems, с которым выступал в Финляндии и Германии.
Мама смеется, что у Эдварда никогда не было проблем с дисциплиной. Ренате не известно ни о каких шалостях, которые сын когда-либо совершал. Напротив, родители могут по-настоящему гордиться мальчиком, который не боится никаких сельскохозяйственных работ. Еще маленьким мальчиком он участвовал в соревнованиях по покосу травы и с удовольствием колол дрова. Эдвард также помогает отцу делать замеры в лесу и за это получает немного денег.
Эдвард — своеобразный мальчик, которому неинтересна музыка, которую слушают большинство его сверстников. Ему больше нравится музыка для духового оркестра, песни в исполнении хора. Мама признается: это потому, что ее сын участвовал в Празднике песни и танца с оркестром.
Мама не понимает, в какой момент сын стал таким серьезным и ответственным. До пятого класса Эдвард выглядел как пружина, с искорками в глазах, но в более старших классах стал совсем другим — серьезным и задумчивым.
Хотя у Эдварда пока нет далеко идущих планов, две мечты все же есть: создание своей мастерской и приобретение комбинированного строгального станка, о котором позаботятся в ближайшем будущем сотрудники организации "Сердце Ангела". А еще Эдвард решил сделать посуду, которую можно было бы купить в подарок на Рождество…
Ясно одно — Эдвард останется в Латвии со своими "золотыми руками", скорее всего, в своей деревне. Он будет заниматься красивыми и полезными делами, потому что его не привлекают заявления современных молодых людей: мол, нечем заниматься в Латвии, значит, счастье надо искать за границей. Нет! Эдвард останется на родине, потому что еще остаются его любимые дубы, его леса и поля, а счастье… счастье нужно искать и находить внутри самого себя.