Золотые руки: как 14-летний Эдвард создает шедевры из любой деревяшки

Мама Ренате говорит, что Эдвард рос рядом со взрослыми и видел как много приходится работать в деревне, чтобы выжить. Сын всегда видел, как рано просыпаются окружающие, в том числе живущий по соседству двоюродный брат, у которого "золотые руки" — он может выполнять любую работу, хотя не учился в специальных школах, он просто человек, которого привлекают такие вещи.

Эдуарду тогда было девять лет, было лето, и его мать услышала, что со двора доносится: "Клак, клак, клак…" Пошла посмотреть — да, Эдвард что-то мастерит за сараем. Собрал старые доски, взял гвозди, молоток и делает кровать. Мама смеется, что у мальчика, конечно, была кровать, но он решил сделать новую. Привез кровать к дому на тачке и сказал, что хочет поставить в комнате.

Мама поначалу была против, но соседка сказала, что разрешить нужно, потому что таким образом мать сможет показать ребенку, что ценит его работу. В итоге, кровать занесли в комнату. Эдвард даже поспал на ней несколько ночей, пока, как смеется Ренате, не осознал, что кровать получилась не самого высокого качества. Однако тому, что девятилетний мальчик придумывает себе такую работу и не боится браться за нее, можно только порадоваться.

По мнению мамы, на занятия деревообработкой Эдварда вдохновил пример двоюродного брата, у которого в школе была возможность делать вещи из дерева. Эдварду все это так понравилось, он так загорелся идеей самому работать с деревом, что отец купил мальчику собственный токарный станок. Это было в то время, когда была очень популярна игрушка кендама. Учитель посоветовал мальчику сделать ее самостоятельно, и у него это получилось. Так, постепенно Эдвард начал знакомство с деревом как материалом, превращая маленькие доски в полезные и красивые вещи.

Мастерская в сарае

Ренате говорит, что сын всегда был скромен в своих желаниях. Он никогда не просил родителей покупать предметы роскоши. Если бы мальчика спросили, что ему нужно в подарок, то это была бы не игровая приставка или кроссовки от известного бренда, а инструменты. Даже когда сын был младше, он всегда любил получать в подарок практичные вещи.

По словам Ренате, этим летом Эдвард потратился — на заработанные деньги он купил бензопилу, специальную отвертку, склеивающий пресс и стамески. Это большие деньги, но Эдвард хочет покупать только качественные инструменты, чтобы они служили дольше.

Осенью во время продолжительных школьных каникул Эдвард сам взял на себя серьезную работу — начал обустройство мастерской. До сих пор у него была небольшая комната, но родители отдали ему часть сарая, которая больше не используется, потому что количество крупного рогатого скота на ферме уменьшилось. Эдвард сам бетонирует пол, чистит и убирает помещение.

Когда Эдвард начинал работать с деревом, то многому учился на своих ошибках и ошибках других. Не все получалось так, как хотелось бы, но экспериментировать мальчик никогда не боялся. Например, только после того, как посуда через некоторое время начала трескаться, мальчик понял, что нужно использовать только сухие дрова, а не влажные. Но родители в этот процесс не вмешиваются, так как считают, что сын должен во все вникать и разбираться сам. Мальчик любит работать с дубом, ясенем, вязом, — они самые красивые.