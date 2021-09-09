10 чудесных мест для осенних прогулок вдоль рек Латвии

Начало осени — время, когда еще хочется успеть насладиться отдыхом на природе, поэтому оно особенно подходящее для прогулок у красивейших рек Латвии. Проект бренда минеральной воды "Mangaļi" "За чистые реки!" собрал 10 прекрасных достопримечательностей у рек Латвии и их берегов, которые позволят каждому любителю природы насладиться прекрасными осенними пейзажами.

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Хотя сезон активного отдыха у водоемов подходит к концу, сезон прогулок и походов продолжается. Природа окрашивается в пестрые тона, а после летней жары воздух остывает, так что пора отправиться на природу, чтобы насладиться осенними пейзажами.

1. Сиетиньиезис у Гауи

Сиетиньиезис — одно из самых высоких обнажений белого песчаника в Латвии. Он расположен на правом берегу Гауи между Валмиерой и Яньмуйжой, на территории Национального парка Гауи, его высота 15м, а длина около 500м. С тропы Сиетиньиезиса открывается живописный вид на древнюю долину Гауи и окружающие сосновые леса. Специально разработанная тропа с площадками для отдыха имеет протяженность около 1,4км.

2. Скала Слуну и Черная скала у Браслы

Скала Слуну — самая большая и, пожалуй, самая впечатляющая скала реки Брасла. Ее длина 180м и высота до 30м, скала расположена на правом берегу Браслы. Болотная скала отличается ярко-красным цветом и крутым вертикальным уклоном. В свою очередь, Черную скалу называют самой живописной скалой реки Брасла. Ее высота 12м, длина 180м. Посреди этой скалы есть две пещеры. Черная скала получила свое название благодаря лишайнику черной цистоколеи, который растет на поверхности скалы.

3. Водопад на порогах Венты

Водопад на порогах Венты — самый широкий водопад в Европе. Его ширина 249м, высота 2м. Этот водопад — одна из самых популярных достопримечательностей Кулдиги, пользующаяся успехом как у жителей Латвии, так и у иностранных туристов. Особым явлением является кулдигская летучая рыба, когда каждый год осенью и весной нерестящиеся рыбы пытаются преодолеть водопад против течения, перепрыгивая через него и создавая очень интересную картину.

4. Водопад на Абаве

Водопад Абавы — второй по ширине водопад в Латвии после водопада на порогах Венты. Его ширина 35м, высота 1м. Река Абава является седьмой по длине рекой в ​​Латвии, превосходя даже Айвиексте и Лиелупе. В древности Абава считалась священной рекой, поэтому здесь крестили детей. Сегодня река Абава особенно популярна среди яхтсменов и рыболовов.

5. Природный парк "Daugavas loki"

Природный парк Даугавских петель расположен на долине Даугавы между Краславой и Науене. Он был создан с целью сохранить уникальный и своеобразный ландшафт долины среднего течения Даугавы, биологическое многообразие видов растений и животных, а также культурно-исторические памятники. На территории природного парка находятся восемь излучин или меандров Даугавы, которые считаются старейшими образованиями Даугавской долины в Латвии. Некоторые из них можно увидеть со смотровой башни Приедайне. В 2011 году природный парк "Daugavas loki" был включен в Латвийский национальный список объектов всемирного наследия UNESCO.

6. Водопад Даудас

Водопад реки Дауда находится в окрестностях Сигулды и считается одним из самых живописных и красивых водопадов в Видземе, а также в Латвии. По высоте это третий по величине водопад в Латвии. Его высота достигает 2,4м, а ширина 2,5м. Большая часть территории реки Дауда входит в национальный парк Гауя.

7. Ивандские водопады

Водопад Иванде состоит из двух частей — Иванде и Валдати. Река Иванде является притоком реки Абава в Ренда. Водопады на Иванде расположены в 200м друг от друга, создав одну из самых уникальных достопримечательностей Латвии. Высота водопада Иванде около 2м и ширина 1 м, а водопад Валдаты — 1,5м в высоту и около 5м в ширину.

8. Мост в никуда через Абаву

Этот уникальный недостроенный мост через реку Абава находится недалеко от села Сати Тукумского района, недалеко от дороги Тукумс—Кабиле. Из-за незавершенного строительства моста его в народе называют "мостом в никуда". Мост построен в конце 1930-х годов в рамках запланированного на тот момент строительства узкоколейной железной дороги Тукумс—Кулдига. Однако работы были приостановлены из-за Второй мировой войны. В 2008 году мост был включен в Список европейского наследия "Необычное культурное наследие".

9. Руины Кокнесского средневекового замка у Даугавы

Руины Кокнесского средневекового замка находятся в парке Кокнесе, с одной стороны омываются Даугавой, с другой — рекой Персе. Сегодня руины замка служат подтверждением существования Кокнесского замка, который был одним из самых важных и крупнейших средневековых замков в Латвии. Руины Кокнесского замка — один из самых визуально красивых средневековых памятников на территории Латвии. В настоящее время здесь проводятся различные культурные мероприятия, концерты, свадебные церемонии в средневековых и древних латышских традициях, а также чеканки монет, метание топоров, экскурсии с гидом, морские прогулки и другие развлекательные и образовательные мероприятия.

10. Райский холм в древней долине Гауи близ Вейупите

Райский холм находится в Сигулде и является одним из самых живописных мест в Латвии, откуда открывается вид на Турайдский замок и живописную древнюю долину Гауи. Это излюбленное место В. Пурвитиса, Я. Розенталя, Я. Федера и других художников, поэтому холм получил другое название — Холм Живописи. Рядом с холмом находится ущелье Вейупите, по которому протяженностью около 10 км проходит специализированная пешеходная тропа.

О проекте

В этом году бренд природной минеральной воды "Mangaļi" при поддержке Всемирного фонда дикой природы запустил долгосрочный проект "За чистые реки!", направленный на улучшение экосистемы рек Латвии. В начале проекта будет получена информация о естественных или искусственно созданных плотинах на реках Латвии, а также будет проведено экологическое исследование с привлечением экспертов Всемирного фонда дикой природы для оценки воздействия этих плотин на природу. Улучшение речной экосистемы Латвии запланировано на несколько лет, но уже в этом году начались исследования рек и просвещение общественности.

О бренде минеральной воды "Mangaļi"

Природная минеральная вода "Mangaļi" известна с начала своего производства в 1994 году. Это первая зарегистрированная природная минеральная вода, произведенная в Латвии. Минеральная вода "Mangaļi" добывается из сертифицированного источника подземных вод глубиной 213 метров. На этой глубине отложения защищены от любого загрязнения, что позволяет получать естественно чистую, живую и богатую минералами воду. Природная минеральная вода "Mangaļi" является товарным знаком "SIA Cido Grupa".

Подробнее о проекте: www.partiramupem.lv

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