Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Foto: Publicitātes foto

Ребята из группы Carnival Youth этим летом стали участниками проводимой брендом минеральной воды Mangaļi инициативы «За чистые реки!» и призывают всех жителей Латвии вести себя ответственно во время отдыха у воды. Жителей также просят сообщать о замеченных ими любых запрудах, затрудняющих течение реки, на домашней странице www.partiramupem.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"В эти необычные времена, когда порой бывает трудно понять, кому верить, мы находим утешение и силы в природе. Во время наших творческих лагерей мы также много времени проводим на свежем воздухе и хотим сохранить окружающую нас среду чистой и приятной. Одно из главных богатств Латвии — ее природа, и, если мы можем как-либо ей помочь, почему бы это не сделать?" — говорит представитель группы музыкант Эмилс Кауперс.

Вместе с представительницей Всемирного фонда дикой природы Элиной Пекшеной участники группы побывали в месте отдыха Маркуличи у реки Браслы и поговорили о том, как правильно отдыхать вблизи рек и как умышленно или неумышленно не нанести вред экосистеме реки.

Посмотрите видео и узнайте, как отдыхать вблизи рек дружественным для природы образом!

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию