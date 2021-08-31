Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды

Ребята из группы Carnival Youth этим летом стали участниками проводимой брендом минеральной воды Mangaļi инициативы «За чистые реки!» и призывают всех жителей Латвии вести себя ответственно во время отдыха у воды. Жителей также просят сообщать о замеченных ими любых запрудах, затрудняющих течение реки, на домашней странице www.partiramupem.lv.

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"В эти необычные времена, когда порой бывает трудно понять, кому верить, мы находим утешение и силы в природе. Во время наших творческих лагерей мы также много времени проводим на свежем воздухе и хотим сохранить окружающую нас среду чистой и приятной. Одно из главных богатств Латвии — ее природа, и, если мы можем как-либо ей помочь, почему бы это не сделать?" — говорит представитель группы музыкант Эмилс Кауперс.

Вместе с представительницей Всемирного фонда дикой природы Элиной Пекшеной участники группы побывали в месте отдыха Маркуличи у реки Браслы и поговорили о том, как правильно отдыхать вблизи рек и как умышленно или неумышленно не нанести вред экосистеме реки.

Посмотрите видео и узнайте, как отдыхать вблизи рек дружественным для природы образом!