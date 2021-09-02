Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии

Согласно опросу в рамках проекта "За чистые реки!" бренда минеральной воды Mangaļi, 47% латвийцев назвали Гаую самой красивой рекой в ​​Латвии, за ней следуют Даугава с 24% и Вента с 10%.*

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Гауя признана самой красивой рекой Латвии большинством жителей Видземе (65%), а также более чем половиной жителей Риги и Рижского района. С другой стороны, большинство жителей Латгале (56%) считают самой красивой крупнейшую реку Латвии — Даугаву. Естественно, жители Курземе поставили Венту на первое место с 33%.

Исследование также показало, что 68% латвийцев обеспокоены увеличением загрязнения латвийских рек, и около половины опрошенных считают, что в Латвии слишком мало говорят о чистоте и очистке рек и их берегов.

"Латвия богата красивыми реками, живописными берегами и сказочными пейзажами, поэтому наша инициатива "За чистые реки!" с поддержкой Всемирного фонда дикой природы так важна. В этом году в рамках проекта будут выявлены объекты на латвийских реках, которые препятствуют течению рек и которые планируется ликвидировать в ближайшие годы. Цель проекта — улучшить естественный сток латвийских рек и их общее экологическое состояние, а также информировать общественность об этой актуальной проблеме", — говорит Илзе Аузиня-Грабеца, менеджер по маркетингу SIA Cido Grupa.

"К сожалению, во всей Европе, а также в Латвии наблюдается отрицательная тенденция с ухудшением качества речной воды и общей речной экосистемы. Свободные реки с биологически разнообразной экосистемой — важный шаг на пути к сохранению нашей ценной природы", — говорит Магда Йентгена, руководитель программы по Балтийскому морю и пресной воде Всемирного фонда дикой природы.

О проекте



В этом году бренд природной минеральной воды "Mangaļi" при поддержке Всемирного фонда дикой природы запустил долгосрочный проект "За чистые реки!", направленный на улучшение экосистемы рек Латвии. В начале проекта будет получена информация о естественных или искусственно созданных плотинах на реках Латвии, а также будет проведено экологическое исследование с привлечением экспертов Всемирного фонда дикой природы для оценки воздействия этих плотин на природу. Улучшение речной экосистемы Латвии запланировано на несколько лет, но уже в этом году начались исследования рек и просвещение общественности.



О бренде минеральной воды "Mangaļi"



Природная минеральная вода Mangaļi известна с начала своего производства в 1994 году. Это первая зарегистрированная природная минеральная вода, произведенная в Латвии. Минеральная вода Mangaļi добывается из сертифицированного источника подземных вод глубиной 213 метров. На этой глубине отложения защищены от любого загрязнения, что позволяет получать естественно чистую, живую и богатую минералами воду. Природная минеральная вода Mangaļi является товарным знаком "SIA Cido Grupa".

Подробнее о проекте: www.partiramupem.lv

Узнать самые свежие новости: https://www.facebook.com/MineraludensMangali/

*Интернет-опрос проводился брендом минеральной воды "Mangaļi" в период с 7 до 14 июля 2021 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. В опросе приняли участие 1004 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.