Опрос: Более половины населения считает, что слишком мало говорят о чистоте рек

По данным исследования, проведенного брендом минеральной воды "Mangaļi", 68% латвийцев обеспокоены растущим загрязнением латвийских рек, и около половины отметили, что в Латвии слишком мало говорят о чистоте и очистке рек и их берегов.*

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Хотя 58% населения считают, что вода в реках Латвии все еще достаточно чистая, 57% указали на уже актуальную проблему — неухоженные берега рек. Больше всего по поводу чистоты берегов рек беспокоятся жители Видземского (63%), Латгальского (62%) и Земгальского (61%) регионов, реже — Риги (52%). Рижане также относительно чаще, чем жители регионов, соглашаются с утверждением, что вода в реках Латвии чистая.

Около половины (52%) населения заметили, что на латвийских реках есть различные плотины, а также то, что количество рыбы в реках в последние годы уменьшилось. Но еще 68% людей указали, что реки в последние годы продолжают стремительно зарастать.

"До сих пор рекам Латвии уделялось недостаточно внимания, хотя самый большой процент видов рыб в мире, около 51%, обитает именно в пресной воде. Восстановление естественного потока рек важно, потому что это также поможет экосистеме, включая виды рыб, которые живут в реках и нерестятся. Удаление плотин — самый быстрый и эффективный способ восстановить естественный сток реки. После сноса плотин возможно, что даже через несколько месяцев русло реки сможет восстановить свою естественную форму, а качество воды значительно улучшится", — говорит Магда Йентгена, руководитель Программы по Балтийскому морю и пресной воде Всемирного фонда дикой природы.

"К сожалению, данные, собранные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, показывают, что только треть рек Латвии соответствует хорошему экологическому качеству, в то время как большинство латвийцев убеждены, что вода в реках все еще довольно чистая. Это только подтверждает актуальность и необходимость повышения осведомленности населения о реках, возможностях поддержания чистоты речной воды и берегов. При поддержке Всемирного фонда дикой природы мы сделали первый шаг в просвещении населения, запустив инициативу "За чистые реки!", Цель которой — улучшить естественный сток и общее экологическое состояние латвийских рек", — говорит Илзе Аузиня-Грабеца, менеджер по маркетингу "SIA Cido Grupa".

В этом году бренд природной минеральной воды "Mangaļi" при поддержке Всемирного фонда дикой природы запустил долгосрочный проект "За чистые реки!", направленный на улучшение экосистемы рек Латвии. В начале проекта будет получена информация о естественных или искусственно созданных плотинах на реках Латвии, а также будет проведено экологическое исследование с привлечением экспертов Всемирного фонда дикой природы для оценки воздействия этих плотин на природу. Улучшение речной экосистемы Латвии запланировано на несколько лет, но уже в этом году начались исследования рек и просвещение общественности.

Природная минеральная вода "Mangaļi" и Всемирный фонд дикой природы призывают всех, кто видел плотины на любой из рек Латвии, представить информацию о них на веб-сайте проекта www.partiramupem.lv или поделиться фотографией и местоположением плотин в социальных сетях. используя отметку #partiramupem и отметив @mangali_udens. Вы сможете следить за развитием проекта на сайте проекта, а также в социальных сетях бренда "Mangaļi".

Подробнее о проекте: www.partiramupem.lv

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*Интернет-опрос был проведен брендом минеральной воды "Mangaļi" в период с 7 до 14 июля 2021 года. в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. В опросе приняли участие 1004 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.