Томс Гревиньш знакомится с экологической возможностью активного отдыха

К команде бренд-амбассадоров проекта «За чистые реки!» присоединился теле- и радиоведущий Томс Гревиньш. Вместе с брендом минеральной воды Mangaļi и Всемирным фондом дикой природы он призывает каждого жителя Латвии, который заметил на местных реках любую плотину, которая затрудняет или мешает течению реки, сообщить об этом на сайте www.partiramupem.lv.

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«В глобальном контексте мы по-прежнему видим, что действия мировых лидеров и корпоративных руководителей в отношении глобального изменения климата носят скорее выжидательный, нежели упреждающий характер. В тени пандемии эти вопросы временно исчезли из повестки дня многих, но мы ясно видим трансформацию окружающей среды. Я продолжаю спрашивать себя: «Что я лично могу сделать для блага земли?» Совершенно очевидно, что целенаправленные, проактивные действия — это вопрос государственной политики, но уважение к окружающей среде должно стать естественным для всех, и о нем не надо постоянно напоминать в кампаниях СМИ! И я абсолютно убежден, что такие проекты, как «За чистые реки!» приближают нас к обществу, в котором экологические проблемы так же важны, как обеденное меню или планы на выходные», — отметил Томс.

Слегка дождливым августовским днем ​Томс вместе с Магдой Йентгеной, директором программы по Балтийскому морю и пресной воде Всемирного фонда дикой природы, и Марисом Реснисом, руководителем приключенческих программ, отправились в поездку на досках SUP по реке Брасла, чтобы узнать, как правильно заниматься активным отдыхом на воде и у воды и не навредить окружающей среде.

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