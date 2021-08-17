Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии

Лишь треть (33%) рек Латвии находится в хорошем экологическом состоянии, поэтому бренд природной минеральной воды "Mangaļi" при поддержке Всемирного фонда дикой природы запускает долгосрочный проект "За чистые реки!", чтобы позаботится об улучшении чистоты и течения латвийских рек. В начале проекта будет получена информация о естественных или искусственно созданных плотинах на реках Латвии, а также будет проведено экологическое исследование с привлечением экспертов Всемирного фонда дикой природы для оценки воздействия этих плотин на природу. Улучшение речной экосистемы Латвии запланировано на несколько лет, но этап изучения рек и просвещения общественности начнется в этом году.

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Хотя 71% нашей планеты покрыто водой, только около 3% — это пресная вода, и менее 1% пресной воды в мире легко доступны и напрямую могут использоваться людьми.[1] Признавая необходимость защиты этой небольшой доли пресной воды от загрязнения, Стратегия Европейского союза по сохранению биоразнообразия до 2030 года определяет восстановление пресноводных экосистем и рек в качестве одного из направлений своей деятельности с целью обеспечения беспрепятственного протекания как минимум 25000 км рек. к 2030 году.[2] Исследование, проведенное Всемирным фондом дикой природы в Европе в прошлом году, определило, что фрагментация рек из-за плотин является одной из основных проблем, влияющих на экологическое качество рек. Были оценены крупные и средние реки, и был определен их потенциал для восстановления, но более мелкие реки и более разнообразные типы плотин нуждаются в дальнейшем изучении, поскольку это поможет восстановить качество пресной воды и прибрежные среды обитания.

"Основными ценностями нашего бренда минеральной воды "Mangaļi" являются чистая, натуральная, высококачественная минеральная вода, добываемая в Латвии более 25 лет. Мы получаем воду, богатую высококачественными минеральными солями, из скважин в залежи подземных вод. Однако мы хотим внести свой вклад в улучшение качества поверхностных вод на территории Латвии. В Латвии около 12,5 тысяч рек, но только треть из них находится в хорошем экологическом состоянии. Часто люди причиняют вред природе, возможно, даже не осознавая этого, поэтому при поддержке Всемирного фонда дикой природы мы поставили общую цель — просвещать общественность и улучшать течение рек в Латвии", — говорит Илзе Аузиня-Грабеца, менеджер по маркетингу "SIA Cido Grupa".

В этом году проект предоставит информацию о естественных или искусственно созданных плотинах на реках Латвии и проведет исследование под руководством экспертов Всемирного фонда дикой природы для оценки воздействия этих плотин на природу. Удаление плотины — это самый быстрый и эффективный способ восстановить естественный поток реки: в течение нескольких месяцев после удаления плотины русло реки восстанавливает свою естественную форму, а качество воды также значительно улучшается, нормализуя экосистему реки. В рамках проекта "За чистые реки!" будут проводиться образовательные мероприятия для информирования общественности и повышения осведомленности о необходимости улучшения качества рек Латвии.

"Свободно протекающие реки ​​— основа здоровой речной экосистемы и хорошего качества воды. К сожалению, на реках Латвии имеется много нефункциональных препятствий, снос которых позволит вернуть реки в их первоначальное экологическое состояние. На данный момент в Латвии уже выявлено около 20 таких препятствий, устранение которых значительно улучшило бы ситуацию на реках. Однако многие плотины еще не идентифицированы, поэтому мы поддерживаем инициативу природной минеральной воды "Mangaļi" собирать информацию о плотинах в реках и восстанавливать их свободный по​​ток", ​​— говорит Магда Йентгена, руководитель программы по Балтийскому морю и пресной воде Всемирного фонда дикой природы.

Природная минеральная вода "Mangaļi" и Всемирный фонд дикой природы призывают всех, кто видел плотины на любой из рек Латвии, представить информацию о них на веб-сайте проекта www.partiramupem.lv или поделиться фотографией и местоположением плотин в социальных сетях. используя отметку #partiramupem и отметив @mangali_udens. Вы сможете следить за развитием проекта на сайте проекта, а также в социальных сетях бренда "Mangaļi".

О бренде минеральной воды "Mangaļi"

Природная минеральная вода "Mangaļi" известна с начала своего производства в 1994 году. Это первая зарегистрированная природная минеральная вода, произведенная в Латвии. Минеральная вода "Mangaļi" добывается из сертифицированного источника подземных вод глубиной 213 метров. На этой глубине отложения защищены от любого загрязнения, что позволяет получать естественно чистую, живую и богатую минералами воду. Природная минеральная вода "Mangaļi" является товарным знаком "SIA Cido Grupa".

Подробнее о проекте: www.partiramupem.lv

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