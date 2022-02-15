Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться

Недостаточное количество этого витамина может вызвать плохое самочувствие, анемию и разные проблемы с кожей – например, может трескаться кожа вокруг губ. Из-за ослабленной иммунной системы есть больший риск заболеть различными инфекционными заболеваниями.
В день взрослому человеку до 50 лет рекомендуется принимать 1,3 миллиграмма витамина B6, а после 50 лет рекомендуемая дневная доза составляет 1,5 миллиграмма для женщин и 1,7 миллиграмма для мужчин.
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ.
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