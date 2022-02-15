Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться

Таблетка Magvit Platinum, разработанная по особой трехфазной технологии, выделяет магний в организме в три этапа, позволяя ему работать как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Одна таблетка Magvit Platinum содержит 0,700 миллиграммов витамина B6 (50% от необходимой дневной дозы), 0,0125 миллиграммов витамина B12 (500% от рекомендованной дневной дозы) и 400 миллиграммов магния (107% от рекомендованной дневной дозы). Бисглицинат магния, который находится в составе Magvit Platinum, – это органический источник магния с хорошей всасываемостью. Магний способствует нормальной работе мышц, помогает снизить усталость и бессилие, способствует нормальной работе нервной системы. Витамин B12 помогает обеспечить нормальный обмен веществ для получения энергии. Витамин B6 и магний способствуют нормальным психологическим функциям. Таблетки не содержат сахар, консерванты, глютен, лактозу и желатин.



ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ.



Рекламодатель: SIA Omega Pharma Baltics

