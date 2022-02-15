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Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Фото: Shutterstock
В нашем стремительном ритме жизни нужно сделать так много, что иногда даже жаль, что в сутках только 24 часа. Чтобы жизнь была наполнена энергией, нужно соблюдать основы основ – регулярно заботиться о своем организме, обеспечивая баланс между обязанностями и отдыхом, регулярно двигаться на свежем воздухе и заботиться о сбалансированном питании, чтобы тело получало все необходимые минералы и витамины.
Как пишет Medical News Today, магний – это один из семи важнейших минералов, который человеку нужно получать ежедневно по меньшей мере в дозе 100 миллиграммов. Это нужно для ряда процессов – чтобы преобразить еду в энергию, обеспечить правильную работу мышц, регулировать работу нейротрансмиттеров, которые передают информацию между мозгом и нервной системой и т.д. Если магния в организме достаточно, то человек чувствует энергию и покой, а если его не хватает, то человек становится сонливым, подавленным и нервным.
Свойства магния и их влияние на организм:
может улучшить здоровье костей, потому что регулирует обмен кальция и витамина D, что важно для прочности костей;
недостаточный уровень магния связывают с риском сахарного диабета второго типа – возможно, потому что магний играет важную роль в контроле уровня сахара и инсулина в обмене веществ;
магний необходим для здоровых мышц – в том числе сердечных;
одна из возможных причин, почему человек страдает от мигреней, – это недостаток магния в организме;
недостаток магния связывают с колебаниями настроения, в том числе – депрессией и тревожностью;
магний может помочь облегчить симптомы предменструального синдрома, например, отечность, чувствительность груди и перепады настроения.
Если обеспечить организм необходимой дозой магния, можно помочь профилактически облегчить хронические болезни, в том числе болезнь Альцгеймера, сахарный диабет второго типа, кардиоваскулярные заболевания и мигрень. Магний можно получать вместе с продуктами, которые его содержат, – разными орехами и семечками, шпинатом, овсяными хлопьями, соевым и коровьим молоком, авокадо, цельнозерновым хлебом, коричневым рисом, темным шоколадом, бобовыми культурами и жирной рыбой (лосось или скумбрия), пишет Healthline.
Витамины группы B
Витамин B6 (пиридоксин) важен для нормального развития мозга, а также для поддержания здоровой нервной системы и иммунитета, а именно они необходимы для полноценной жизни. Витамин B6 есть в мясе домашних птиц, рыбе, картошке, турецком горохе, бананах, а также специально обогащенных этим витамином продуктах – например, в сухих хлопьях, которые обычно едят на завтрак, пишет Mayo Clinic.

Недостаточное количество этого витамина может вызвать плохое самочувствие, анемию и разные проблемы с кожей – например, может трескаться кожа вокруг губ. Из-за ослабленной иммунной системы есть больший риск заболеть различными инфекционными заболеваниями.

В день взрослому человеку до 50 лет рекомендуется принимать 1,3 миллиграмма витамина B6, а после 50 лет рекомендуемая дневная доза составляет 1,5 миллиграмма для женщин и 1,7 миллиграмма для мужчин.
Витамин B12 (коболамин) важен в процессе формирования красных кровяных телец и для регулирования работы нервной системы, а также в обмене веществ между различными клетками. Этот витамин есть в мясе домашних птиц, рыбе и молочных продуктах. Зачастую с нехваткой витамина B12 сталкиваются вегетарианцы и веганы, потому что в растениях этого витамина нет.
Если в организме не хватает витамина B12, могут затекать конечности, может чувствоваться усталость и мышечное бессилие, появляется анемия. Помимо этого, наблюдаются перемены в поведении, настроении, могут появиться психологические проблемы и даже повреждения нервов. Рекомендуемая дневная доза витамина B12 для взрослых – 2,4 микрограмма.
Таблетка Magvit Platinum, разработанная по особой трехфазной технологии, выделяет магний в организме в три этапа, позволяя ему работать как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Одна таблетка Magvit Platinum содержит 0,700 миллиграммов витамина B6 (50% от необходимой дневной дозы), 0,0125 миллиграммов витамина B12 (500% от рекомендованной дневной дозы) и 400 миллиграммов магния (107% от рекомендованной дневной дозы). Бисглицинат магния, который находится в составе Magvit Platinum, – это органический источник магния с хорошей всасываемостью. Магний способствует нормальной работе мышц, помогает снизить усталость и бессилие, способствует нормальной работе нервной системы. Витамин B12 помогает обеспечить нормальный обмен веществ для получения энергии. Витамин B6 и магний способствуют нормальным психологическим функциям. Таблетки не содержат сахар, консерванты, глютен, лактозу и желатин.

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ.

Рекламодатель: SIA Omega Pharma Baltics
Над проектом "Зарядись!" работали: содержание – Сабине Кошелева, Лига Шване, дизайн – Ральфс Эглитис, разработка – Эрвин Малначс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Рихардс Янмерс, эксперт по медиакоммуникациям – Клинта Расмане.
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