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Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Фото: Shutterstock
Есть более здоровую еду и больше заниматься спортом – это очень популярные обещания, которые люди дают сами себе. Однако должна быть мощная сила воли и мотивация, чтобы можно было преодолеть лень и начать вести более активный образ жизни. Свои коррективы внесла и глобальная пандемия, из-за которой многие стали работать дома. Пока одних эта ситуация мотивирует в конце рабочего дня разминаться и таким образом не только поддерживать себя в хорошей физической форме, но и заботиться о своем психическом здоровье, другие буквально срослись с жизнью дома и с большей охотой предаются отдыху на диване под сериал. Как мотивировать себя начать заниматься спортом и где взять на это энергию?
Помните, никто никому не должен ничего доказывать. Нужно выбрать нагрузку, которая соответствует вашему уровню подготовки и начинать с малого, а не загонять себя в первый же день до потери всех сил. Неподходящая физическая активность и чрезмерная нагрузка вредят здоровью и формируют неприятие по отношению к спорту. После тренировки должна быть приятная усталость и удовлетворение, а не ощущение будто вас переехал каток.

Есть много способов, как мотивировать себя двигаться. Важно найти подходящее для себя занятие. Это может быть ежедневная прогулка с подсчетом шагов, индивидуальные или групповые тренировки в спортзале или же тренировка дома на коврике для йоги. Главное – делать это с удовольствием. Возможно, какой-то из этих советов поможет взять себя в руки и начать вести физически активный образ жизни.
Купите новую спортивную форму или инвентарь. Конечно, тренировка – это не показ мод, однако многие согласятся с тем, что новая спортивная форма увеличивает желание ее надеть и опробовать в деле.
Преодолевайте психологический барьер, концентрируя внимание на приятных ощущениях, которые охватывают тело после физической активности. Если перед тренировкой будете думать только о сложностях и нагрузке, не сможете расслабиться и насладиться процессом.
Тренировка – это не работа, не нужно воспринимать ее как обязанность. Это не значит, что нужно давать себе скидки и начинать лениться каждый раз, когда хочется полежать на диване. Представьте, что тренировка – это способ качественно провести свободное время.
Начинайте с малого и выбирайте нагрузку, которая соответствует вашей подготовке. Не стоит сразу бежать марафон или забираться на Эверест. Если выбрать непомерную нагрузку, то есть шанс получить серьезные травмы – и надолго. Не забывайте о том, что перед тренировкой надо разогреться, а после – остыть.
Ставьте цели, которых хотите добиться, и составляйте список всего, что вы хотите улучшить – например, подниматься по лестнице без одышки, снизить вес, уменьшить объем талии, обзавестись «кубиками» и т.д.
Купите абонемент в спортзал. Мысль о том, что вы выбрасываете деньги на ветер, если не ходите в зал, может стать хорошим стимулом отправиться на тренировку. Осознание того, что деньги уже заплачены, может стать отличным двигателем, который заставит идти и делать.
Используйте разные приложения, которые помогут отслеживать физическое здоровье и следить за активностью. У приложений есть не только практическое применение – они делают спорт более интересным.
Следите за своими достижениями и не стесняйтесь поделиться ими публично. Многие делятся в соцсетях информацией о преодоленных дистанциях и сожженных калориях. Да, возможно, кто-то будет посмеиваться над такими записями, но жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о том, что думают другие. Каждая похвала, каждое сердечко, каждый поднятый вверх палец будут мотивировать продолжать начатое и ставить новые цели.
В разных местах по дому наклейте клейкие листочки с мотивирующими надписями, которые будут напоминать о том, что нельзя лениться. Этот метод может показаться банальным, но многим постоянные напоминания помогают себя дисциплинировать и добиваться задуманного.
Найдите в соцсетях людей, которые вас вдохновляют и которые занимаются фитнесом. Следите за их новостями и заряжайтесь от них. Эти люди зачастую делятся не только красивыми фотографиями, но и ценными советами, рецептами здоровых блюд и видео с тренировок.
Не сравнивайте себя с другими! Мы все разные, у каждого есть свои особенности тела и физического здоровья. Даже если мы будем выполнять одни и те же упражнения, прогресс и достижения у всех будут отличаться.
Не бросайте спорт при появлении первых трудностей. Понятно, что физическая нагрузка – это не прогулка по цветущему лугу. К тому же, нужно учитывать, что если возвращаться к тренировкам после длительного перерыва, телу нужно будет время, чтобы адаптироваться.
Приглашайте своих близких, друзей или коллег вместе заниматься спортом, сравнивайте результаты и достижения, мотивируйте друг друга и двигайтесь вместе.
Тщательно планируйте выходные и выделяйте время для похода или длительной прогулки. Таким образом вы сможете объединить приятное с полезным – осмотреть природную или болотную тропу и размяться на свежем воздухе, подсчитывая пройденные шаги.
Попробуйте виды спорта, которыми вы еще не занимались. Например, сквош или боулдеринг. Чтобы было веселее и интереснее, делайте это вместе с друзьями.
Составьте список заряжающих энергией песен, которые во время спорта будут мотивировать и вдохновлять. Правильная музыка в правильном месте и в правильное время могут дать невероятный заряд бодрости и мотивировать в моменты, когда хочется сдаться.
Если вам не нравится спортзал, потому что там много чужих людей, то попробуйте индивидуальные тренировки. К тому же, можно заниматься спортом дома или на свежем воздухе – в одиночку. Важно найти именно тот концепт, который позволит себя чувствовать лучше всего.
Не забывайте, что физическая активность и здоровый образ жизни идут рука в руку со сбалансированным питанием. Очень важно обеспечить свой организм всеми необходимыми веществами, чтобы он мог полноценно работать и приходить в себя после повышенной нагрузки.
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Над проектом "Зарядись!" работали: содержание – Сабине Кошелева, Лига Шване, дизайн – Ральфс Эглитис, разработка – Эрвин Малначс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Рихардс Янмерс, эксперт по медиакоммуникациям – Клинта Расмане.
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