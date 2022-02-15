Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?

Помните, никто никому не должен ничего доказывать. Нужно выбрать нагрузку, которая соответствует вашему уровню подготовки и начинать с малого, а не загонять себя в первый же день до потери всех сил. Неподходящая физическая активность и чрезмерная нагрузка вредят здоровью и формируют неприятие по отношению к спорту. После тренировки должна быть приятная усталость и удовлетворение, а не ощущение будто вас переехал каток.



Есть много способов, как мотивировать себя двигаться. Важно найти подходящее для себя занятие. Это может быть ежедневная прогулка с подсчетом шагов, индивидуальные или групповые тренировки в спортзале или же тренировка дома на коврике для йоги. Главное – делать это с удовольствием. Возможно, какой-то из этих советов поможет взять себя в руки и начать вести физически активный образ жизни.

