Что вы откроете для себя, делая покупки в Lidl?

Наконец-то свершилось! В Латвии открылись магазины Lidl - новые, просторные, светлые и радующие глаз! Покупателей ждет не только широкий ассортимент свежих и качественных продуктов питания по доступным ценам, но и интереснейшее предложение товаров для дома, одежды, детских товаров, приспособлений для приготовления пищи и облегчающих быт.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этой статье мы расскажем о пяти вещах, которые вы откроете для себя в новых магазинах Lidl. Воспользуйтесь этими советами, чтобы покупки в Lidl всегда радовали вас!

1. Всегда свежий хлеб и вкусная выпечка

В каждом магазине Lidl есть собственная пекарня, и это первое, что вы заметите, войдя в магазин: восхитительный аромат. Несколько раз в день здесь выпекают свежий хлеб и вкусные булочки. Всего пекарня предлагает почти 60 наименований хлебобулочных изделий.

Рекомендуем обратить особое внимание на обширный кондитерский стенд — здесь вы найдете выпечку, уже завоевавшую сердца покупателей в других странах Европы: это булочки по традиционным рецептам из Германии, Португалии и других стран. Также можно быстро перекусить, отведав горячие гамбургеры.

2. Широкий ассортимент товаров для дома, одежды и инструментов

Приятным открытием станет широкий ассортимент непродовольственных товаров, текстиля и инструментов. В Lidl вы найдете надежную кухонную технику, которая поможет быстро и легко готовить. Для тех, кто любит работать в саду и мастерить, имеются качественные и проверенные инструменты для ухода за садом и домашнего ремонта, а также принадлежности для автомобилей и отдыха на свежем воздухе. Lidl также предлагает высококачественную, удобную и прочную одежду для женщин, мужчин и детей всех возрастов, которая отвечает модным тенденциям и подойдет для самого разного стиля жизни.

Первый совет: заглядывайте в эти отделы каждый раз, когда вы посещаете магазин, потому что предложение интересных и полезных товаров меняется очень часто и регулярно.

Второй совет: если вы увидели что-то интересное, покупайте сразу! Предложение различных акционных товаров будет меняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, и то, что вам приглянулось, уже на следующей день может оказаться полностью раскупленным.

3. Откройте для себя мир новых брендов!

Ассортимент Lidl включает более 2500 различных продовольственных и непродовольственных товаров. Вы можете выбрать как продукты уже знакомых вам брендов, так и популярные и отмеченных наградами товары частных торговых марок Lidl, которые доступны только в наших магазинах. Предложение Lidl основано на высококачественных собственных торговых марках, продаваемых в магазинах Lidl по всему миру. Все это дополняется специальными предложениями и, конечно же, продуктами местного производства. Для многих покупателей это станет открытием, еще не виданным в Латвии. Не бойтесь новых брендов: познакомьтесь с ними и назовите своими!

Lidl гарантирует строгий и тщательный контроль качества всей продаваемой продукции. В нашем ассортименте вы всегда найдете сочные фрукты и овощи, свежее мясо и рыбные продукты, а также надежные непродовольственные товары для повседневного использования. Если более высокое качество доступно по более низкой цене, зачем переплачивать? Независимо от вашего выбора, вы можете быть уверены в качестве и отличном вкусе продуктов под брендом Lidl!

4. Все необходимые повседневные товары и приятные сюрпризы



В Lidl можно смело отправляться за любыми повседневными продуктами питания и товарами для дома — в магазинах вас всегда ждут свежие овощи, вкусные мясные и рыбные продукты, свежеиспеченный хлеб, а также широкий ассортимент косметики Cien, детских товаров Lupilu, бытовой химии W5, и предложение инструментов для домашнего ремонта и садового инвентаря Parkside. Подробнее о наших брендах читайте здесь.

Ценители биологических продуктов и люди с особыми диетическими потребностями, которым нужны, например, продукты без глютена и лактозы, также найдут их в магазинах Lidl.

Также в Lidl можно приобрести корм и лакомства для домашних любимцев — собак и кошек. Lidl в одном месте предлагает все, что ежедневно нужно вашим питомцам — все товары отличного европейского качества, которое гарантируют международно признанные сертификаты и знаки качества.

5. Экзотические и вкусные тематические недели

Не секрет, что латвийцы любят экспериментировать с новыми вкусами. Поэтому одно из специальных предложений Lidl, которое придется по душе как обычным покупателям, так и гурманам, пребывающим в поиске новых вкусовых ощущений — это регулярные тематические недели, во время которых мы будем предлагать специально подобранные блюда и продукты из Франции, Италии, Греции, Азии и других регионов мира. Следите за новостями на сайте www.lidl.lv или загрузите приложение Lidl на свой телефон!

Во время наших тематических недель вы найдете в магазинах товары, которых нет в постоянном ассортименте. Так что обращайте внимание на предложения тематических недель, чтобы не упустить прекрасную возможность продегустировать полюбившиеся вам блюда с гарантией оригинального вкуса или открыть для себя что-то новенькое!