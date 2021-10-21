Инструменты PARKSIDE для дома и сада

PARKSIDE - один из наиболее широко представленных брендов в сегменте непродовольственных товаров Lidl. В этой линейке предлагается широкий выбор домашнего и садового инвентаря. С инструментами PARKSIDE вы сможете уверенно и безопасно воплотить в жизнь любую ремонтную или дизайнерскую идею: дома, в гараже или в саду. Они предназначены как для небольших текущих домашних работ, так и для повседневного профессионального использования.

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PARKSIDE предлагает широчайший ассортимент инструментов и оборудования, который вызовет сердечный трепет и у опытного мастера, и у садовода-любителя: от аккумуляторных шуроповертов и лобзиков, до погружных дренажных насосов. Наши мощные электроинструменты — бензопилы, пилы для веток, воздуходувки и измельчители — станут отличным подспорьем для текущих осенних работ в саду и во дворе.

Удобное использование и высокие стандарты безопасности

Приоритеты линейки продуктов PARKSIDE - высокая производительность и качество, удобство и простота эксплуатации и международные стандарты безопасности. Эти оборудование и электроинструменты изготовлены из высококачественных материалов и прослужат вам долгие годы.

Мастера особенно оценят мощные литий-ионные аккумуляторы PARKSIDE для электроинструментов, которые позволят работать быстро и эффективно, не беспокоясь о проводах и удлинителях. Аккумулятор совместим со всеми электроинструментами соответствующей серии.

Высочайшее качество за низкую цену

Высококачественные материалы и долгий срок службы — отличительная черта инструментов под брендом PARKSIDE. Эксперты сети Lidl тщательно проверяют безопасность и качество каждого товара, чтобы получить сертификаты качества от независимых немецких и всемирно признанных экспертов и гарантировать клиентам Lidl отличную покупку для дома и сада.