Как с удовольствием закупаться в Lidl? Рекомендации от А до Я

Хотя некоторые латвийцы уже получили удовольствие от качественного предложения и низких цен, отовариваясь в Lidl в других странах Европы, для многих это в новинку и им еще предстоит открыть все прелести знаменитой торговой сети. 7 октября Lidl открыл 15 новых, просторных и светлых магазинов в Латвии, чтобы порадовать своих клиентов приятными и выгодными покупками.

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Как делать покупки в Lidl легко, удобно и с удовольствием, экономя деньги и позволяя себе и своим близким получить больше радости от выгодного и приятного шопинга? В этой статье мы поделимся пятью рекомендациями, на которые стоит обратить внимание, чтобы сделать процесс покупок еще более приятным.

1. Удобный доступ для всех

Вы можете легко добраться до магазинов Lidl на общественном транспорте, на машине, велосипеде или вместе с четвероногим другом. Все 15 магазинов Lidl в Латвии расположены в ходовых местах, до которых легко добраться на местном общественном транспорте. Рядом с каждым магазином построена большая автостоянка с парковочными местами, которые шире, чем обычно принято в Латвии — 2,70 м. Продумана удобная парковка для семей и людей с особыми потребностями: у всех магазинов для них созданы специально обозначенные парковочные места. Рядом с магазинами есть рамы, где можно безопасно припарковать велосипед, а также места, где можно привязать собачку, пока хозяева делают покупки.

2. Удобный шопинг — понятная и простая планировка магазина

Все магазины Lidl обустроены по одному принципу. Отделы продуктов и товаров четко обозначены большими и заметными указателями. Если вы когда-то делали покупки в одном магазине Lidl, заходя в другие вы уже не станете плутать, а будете четко знать, где находятся конкретные продукты и группы товаров. Это сэкономит ваше время и обеспечит дополнительный комфорт, так как вам не придется каждый раз проходить квест, пытаясь найти нужный товар в магазине с совершенно другой планировкой и раскладкой.

3. Тележку всегда берете прямо у входа!

Мы позаботились о том, чтобы покупателям не приходилось носить в руках тяжелые корзины для покупок. Lidl ввел в Латвии новую концепцию покупок, полностью отказавшись от корзин и предлагая своим клиентам 4 вида тележек для покупок. Покупателям доступны большие, маленькие и детские тележки, а также тележки для людей с особыми потребностями: они разработаны специально для покупателей в инвалидных колясках, чтобы им было легче делать покупки.

Главное помнить две вещи:



Тележку для покупок всегда берете снаружи у входа в магазин;

Тележку для покупок всегда берете снаружи у входа в магазин;

Бесплатные жетоны для их использования всегда берете у кассы.





4. Не переплачивайте — смотрите на акционные знаки Lidl

Для того, чтобы отовариваться особо выгодно и использовать все возможности Lidl для покупок качественного товара по цене, которая, несомненно, вас порадует, необходимо обращать внимание на знаки наших акций и специальных предложений:



обращайте внимание на оранжевые акционные и скидочные ценники — они сигнализируют о возможности особо выгодной покупки;

обращайте внимание на оранжевые акционные и скидочные ценники — они сигнализируют о возможности особо выгодной покупки;

"Предложение" — это специальное обозначение Lidl для новых и особо выгодных предложений непродовольственных товаров, которое действует, пока товар имеется в магазине;

"Предложение" — это специальное обозначение Lidl для новых и особо выгодных предложений непродовольственных товаров, которое действует, пока товар имеется в магазине;

зеленый знак "Био!" поможет покупателям, которые интересуются биологически сертифицированными продуктами.





5. Цена всегда размещена над продуктом!

В магазинах Lidl очень привлекательные цены, и вы всегда можете их увидеть над конкретным продуктом или товаром, который вы хотите приобрести! Это важная деталь, которая отличается от принятой в Латвии практики, когда ценник ставят под товаром. Итак, чтобы у вас были отличные впечатления от шопинга, и вы не спутали цены — смотрите вверх! Ценник всегда стоит над товаром.

6. Очереди у кассы идут быстро

Каждое посещение магазина Lidl завершается у кассы. Наша цель — сделать покупки удобными, быстрыми и приятными. Поэтому в наших магазинах не придется стоять в длинных очередях. Во всех магазинах Lidl есть 11 касс, где работает ловкий и очень хорошо обученный персонал, который может сканировать до 40 товаров в минуту. Хорошим подспорьем служат и наши современные кассовые сканеры, которые сканируют шесть плоскостей продукта одновременно.

Международные стандарты обслуживания клиентов Lidl гласят, что как только в очереди оказывается более 3 покупателей, сразу же открывается новая касса. Об открытии каждой новой кассы сообщает специальный звуковой сигнал, а номер кассы меняется с красного на зеленый, что визуально сигнализирует, что она заработала.