Контроль качества и свежести в магазинах Lidl

Ежедневный ассортимент Lidl включает около 2500 различных продуктов питания и непродовольственных товаров, а также сезонные и акционные товары. Контроль качества и свежести всех продуктов, предлагаемых покупателям, является высшим приоритетом Lidl.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Контроль качества и свежести продуктов начинается уже на заводе-изготовителе. Перед началом сотрудничества Lidl проводит специальные аудиты, и только при положительных результатах начинается сотрудничество. В рамках системы управления качеством Lidl, происходит постоянный обмен информацией и диалог с производителями и поставщиками. Для продуктов под частной торговой маркой мы вместе с нашими поставщиками устанавливаем строгие критерии качества и наши эксперты и независимые организации по тестированию постоянно проверяют качество продуктов, которые продаются под нашими брендами. Все эти процедуры мы проводим для того, чтобы гарантировать качество и безопасность наших продуктов.

Контроль продолжается в логистическом центре Lidl, где при приемке товаров проводятся различные детальные проверки качества и свежести. Например, специальный Департамент овощей и фруктов проверяет каждую поставленную партию этих продуктов. При получении продуктов мы сначала проверяем их температуру и упаковку, а затем проводим проверку качества на степень спелости, внешний вид, цвет, температуру, твердость, уровень сахара, сочность, размер и другие параметры, определенные в стандартах качества Lidl. Если продукты не пройдут тестирование, они не будут приняты и немедленно возвращены производителю. Фрукты и овощи также выборочно отправляются в Германию, где проводятся тщательные анализы на пестициды. Количество остатков пестицидов во фруктах и ​​овощах ниже 1/3 от норм, установленных законодательством ЕС и Латвии.

Следующий этап контроля качества начинается в каждом магазине Lidl, где качество всех фруктов и овощей оценивается визуально. Контроль качества проходит вся продукция, выставленная в торговом зале: такие проверки проводятся один раз в час. Продукты, которые имеют дефекты или не соответствуют стандартам качества Lidl, сразу же изымаются из продажи. Специалисты по свежести отвечают за контроль качества и свежести продуктов, правильное и привлекательное размещение товаров, поддержку чистоты в отделе овощей и фруктов, на цветочном стенде, в хлебопекарне, а также отделе охлажденных и замороженных продуктов.

Благодаря тщательному контролю качества, мы гарантируем, что продукты будут свежими и отборными: покупатели Lidl всегда могут смело наслаждаться продуктами, которые мы предлагаем!