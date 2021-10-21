Красиво и чисто – бренды для дома и себя

Lidl в Европе хорошо известен тем, что гарантирует своим покупателям высокое качество по минимально возможной цене. Речь идет не только о продуктах питания, которые предлагает сеть. В магазинах Lidl вы всегда найдете широкий ассортимент непродовольственных товаров - одежду для спорта и повседневной жизни, косметические товары, кухонную технику и принадлежности для дома.

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Прежде чем попасть на полки магазинов, продукты Lidl, выпущенные под частной торговой маркой, прошли ряд испытаний на качество и безвредность, а также международные процессы сертификации, гарантирующие их качество и безопасность.

Предлагаем краткий путеводитель, который познакомит вас с основными брендами непродовольственных товаров Lidl.

CIEN — для красоты и гигиены



За качественные средства для гигиены и ухода за телом не надо дорого платить и искать их в эксклюзивных салонах. Продукция под частной торговой маркой Lidl "Cien" — это высококачественная косметика как для мужчин, так и для женщин. Ее задача — чтобы ваше тело выглядело отлично и впечатляюще. Зачастую, людям не хватает времени на то, чтобы ежедневно баловать себя косметическими процедурами. Однако продукты Cien значительно упрощают этот процесс — они есть во всех магазинах Lidl, их можно приобрести по приятной цене, и в их линейке имеется все для приятных ритуалов для красоты и релаксации. Коллекция Cien включает в себя средства по уходу за лицом, волосами и телом для всех возрастов и типов кожи, в том числе линию Sensitive для особо чувствительной кожи.

Также приглашаем попробовать шампуни, пенку для ванн, гели для душа и мыло, кремы по уходу за лицом и телом, бритвы и другие продукты от Cien! Что важно — продукция линейки "Cien" не тестирована на животных.

У Cien, так же как и у других частных торговых марок Lidl, качество — на первом месте: все продукты Cien проходят дерматологические тестирования, а при производстве косметики строго соблюдаются стандарты, установленные Европейской комиссией.

Качественная одежда для всей семьи — ESMARA, LIVERGY и CRIVIT

В широком ассортименте непродовольственных товаров Lidl вы также найдете качественную, удобную и модную одежду для всей семьи. Выбирайте одежду, подходящую к вашему стилю и будьте уверены — она ​​дерматологически протестирована и не содержит вредных веществ, а также удобна, прочна и соответствует указанному размеру.

Под брендом ESMARA предлагается современная, удобная и качественная женская одежда на любой вкус. Ассортимент ESMARA включает сезонные рубашки, свитера, джинсы, куртки и аксессуары. Дополните свой гардероб простой, классической, спортивной или элегантной одеждой, которая идеально впишется в ваш повседневный стиль. Для беременных предлагают эластичные брюки и леггинсы, которые удобно адаптируются к изменениям тела. А для молодых мам — специальные рубашки и бюстгальтеры, созданные для комфортного кормления грудью.

Бренд LIVERGY заботится о мужчинах, предлагая удобную, функциональную и универсальную одежду, подходящую для повседневной жизни, работы в саду или во время ремонта. Ассортимент LIVERGY включает удобные повседневные рубашки и свитера, спортивные куртки и джинсы, идеально подходящие для активного отдыха.

Если вы увлечены спортом, вашим любимым брендом станет CRIVIT — под этой торговой маркой предлагают разнообразную спортивную одежду и обувь из легких, удобных для занятий спортом материалов, обеспечивающих максимальный комфорт и мобильность. Благодаря эластичности инновационных материалов, контролю влажности и воздухопроницаемости, кожа остается сухой даже во время интенсивных занятий спортом. Помимо одежды, CRIVIT также предлагает оснащение для вашей безопасности во время занятий спортом — наколенники и налокотники, шлемы, перчатки и другие товары, которые вы найдете в предложении Lidl.

W5 и Formil — для сияющего дома и чистой одежды

Покупатели, которые хотя бы раз приобрели товары под брендом W5, больше не нуждаются в советах! Ваше жилище будет сиять чистотой и свежестью, благодаря линейке товаров по уходу за домом W5. Это универсальная линейка бытовой химии — средства для ухода за поверхностями ванной комнаты, чистки стекол, скрабы, средства для чистки унитазов и мытья посуды, и другие продукты, которые обеспечат чистоту во всем доме.

В ассортименте W5 вы также найдете средства для ухода и обслуживания автомобилей. Все продукты W5 максимально эффективны, они позволят быстро навести чистоту в доме и сэкономить время, которое вы сможете провести со своими близкими. К тому же, как обычно в Lidl, цены на продукцию W5 очень радуют!

Моющие средства Formil предназначены для стирки разной одежды и тканей. Пятна и грязь будут уничтожены, но цвет одежды останется таким же ярким и красивым.

Ваши помощники на кухне — SILVERCREST и ERNESTO

Товары под брендами SILVERCREST и ERNESTO значительно облегчат ваш быт и помогут воплотить все ваши кулинарные желания.

SILVERCREST предлагает широкий выбор кухонных комбайнов, грилей, тостеров и сковородок. А также чайники, микроволновые печи, утюги, пылесосы, аудиотехнику, фены, электронные весы — это лишь небольшая часть разнообразного ассортимента SILVERCREST.

Под брендом ERNESTO вы найдете в магазинах Lidl товары, которые позволят более удобно и легко готовить пищу, красиво подавать ее и наслаждаться вкусной едой. Это высококачественные кастрюли и сковороды, формы для выпечки, принадлежности для более удобной готовки, элегантная посуда и столовые приборы для повседневной и праздничной трапезы.

Эти товары получили различные отзывы и сертификаты немецких и мировых независимых исследовательских организаций, которые подтверждают их качество и безопасность.