Lidl гарантирует качество

Самые свежие и высококачественные фрукты и овощи по отличной цене — именно такое соотношение цены и качества обещает Lidl своим клиентам, и выполняет это, следуя нескольким основным принципам:

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Качество и безопасность

Наш главный приоритет — это высокое качество продуктов. Вместе с производителями и поставщиками мы определили важные требования к качеству и безопасности ассортимента фруктов и овощей и постоянно их проверяем.

Сокращение содержания пестицидов во фруктах и ​​овощах является абсолютным приоритетом для Lidl. Наша цель — предлагать клиентам фрукты и овощи, в которых количество пестицидов, использованных при выращивании, не превышает 1/3 от норм, указанных в законодательстве ЕС и Латвии. Это уникальное требование Lidl, которое, несомненно, направлено на сокращение использования пестицидов.

Долгосрочное сотрудничество

Выбор надежных производителей и поставщиков — важнейший фактор при поставках свежих фруктов и овощей. Lidl сотрудничает только с компаниями, которые соответствуют строгим требованиям качества, выдвинутым Lidl. В результате выигрывают все: наши клиенты, которым мы предлагаем свежайшие фрукты и овощи самого высокого качества, и наши поставщики, у которых есть сильный партнер.

С поля в магазин

Свежесть продуктов всегда была важна для Lidl. Это касается не только магазинов, где выпекают свежий хлеб и ежедневно доставляют свежее мясо, молоко, фрукты и овощи, но и транспортировки и хранения продуктов.

Предлагаемые нами фрукты и овощи всегда собираются в наиболее оптимальное для их вкусовых качеств и свежести время. Благодаря высокоэффективной логистике, которая поддерживает непрерывную цепочку поставок, свежие продукты быстро доставляются с полей в наши магазины.

Прозрачность всей цепочки поставок

Контроль в соответствии с критериями Lidl на всем протяжении цепочки поставок свежих фруктов и овощей, включает в себя все вовлеченные компании. Уже с момента засеивания полей, Lidl запрашивает информацию о работе всех вовлеченных компаний. Информация об использовании посевных площадей, сертификации и методах выращивания, гарантирует максимальный уровень прозрачности и безопасности.

Чтобы в непредвиденных случаях оперативно принимать необходимые меры по обеспечению безопасности и качества, Lidl внедрил международную систему контроля продукции. Все продукты можно отследить и четко идентифицировать: от полки магазина и логистического центра до непосредственно места производства.

Сокращение пищевых отходов

Это особая проблема, с которой Lidl сталкивается каждый день: ведь фрукты и овощи — скоропортящиеся продукты. Поэтому в магазины Lidl доставляют свежие фрукты и овощи ежедневно — перед открытием, и в течение дня их несколько раз проверяют. Чтобы сократить излишки, магазины заказывает продукты на следующий день, опираясь на ежедневный объем продаж, опыт и сезон. Это не только гарантирует покупателям оптимальную свежесть продуктов, но и помогает сократить количество нежелательных пищевых отходов.