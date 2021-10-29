LUPILU – детский мир Lidl

Все малыши больше всего нуждаются в родительской любви и заботе, и наша линейка продуктов Lupilu разработана для того, чтобы помочь молодым мамам и папам позаботиться о благополучии своих деток.

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Линейка высококачественных продуктов питания и ухода Lupilu ориентирована на младенцев и детей младшего возраста. Она разработана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности молодых родителей и малышей. Вся продукция Lupilu протестирована и сертифицирована на международном уровне.

В линейке Lupilu предлагаются продукты из различных категорий — сертифицированное детское питание, особо комфортные для нежной кожи младенцев подгузники, протестированные в Немецком институте Dermatest (Dermatest GmbH), а также различные средства детской гигиены и моющие средства. Lupilu также предлагает органические овощные и мясные пюре и молочные каши. Все продовольственные продукты Lupilu биологически сертифицированы.

Детские моющие средства Lupilu тщательно разработаны и не содержат дополнительных красителей, ароматизаторов и смягчителей. Это подтверждается специальной этикеткой, на которой указано, что эти продукты были протестированы Федерацией аллергии и астмы Германии (https://www.daab.de/) и рекомендуются для нежной детской кожи.

Также под брендом Lupilu мы предлагаем качественную одежду и вещи для младенцев и малышей. На наших полках вы найдете красивые и мягкие пижамки, со вкусом сделанные футболки, удобные брючки и другую детскую одежду. Учитывая чувствительность детской кожи, очень важно, чтобы одежда была из качественных материалов, поэтому одежда Lupilu в основном изготавливается из натурального и экологичного хлопка.

Также в линейке Lupilu предлагаются влажные салфетки, кремы для кожи, лосьоны и моющие средства, необходимые для ухода за детьми. И все это — лишь часть обширного предложения Lupilu, которое вы найдете в магазинах Lidl по особо привлекательным ценам.