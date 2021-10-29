Маркировка и сертификаты непродовольственных товаров Lidl

Международную маркировку и сертификаты качества в Lidl можно найти не только на продуктах питания, но и на непродовольственных товарах. Помимо проверок качества, проводимых Lidl, электронику, бытовую технику, игрушки и одежду также тщательно тестируют независимые экспертные организации. Признанная во всем мире маркировка и сертификаты, подтверждают высокие стандарты качества, безопасность и экологичность продукции, предлагаемой Lidl. Наши покупатели могут смело полагаться на качество каждого товара, приобретенного в наших магазинах.

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Чтобы вам проще было сориентироваться в магазине и сделать свой выбор, на этот раз мы расскажем о самых распространенных маркировках и сертификатах качества Lidl.

OEKO-TEX® STANDARD 100 –Маркировка STANDARD 100 by OEKO-TEX® означает всемирную единую и независимую систему тестирования и сертификации текстиля. Она включает тесты на наличие опасных веществ, в том числе — на запрещенные законом и вредные для здоровья химикаты. Нормативы, изложенные в этом стандарте, предназначены для защиты потребителей и выходят далеко за рамки национальных требований во многих странах. Также стандарт предусматривает полное отслеживание всех стадий производства и происхождение продукта: от сырья до конечного изделия.

Больше информации об этой маркировке https://www.oeko-tex.com/en/apply-here/standard-100-by-oeko-tex

Сертификат TUV – продукт не содержит токсичных веществ, проверен в эксплуатации и безопасен. Производственный процесс и качество продукции регулярно проверяются независимыми экспертами.

Сертификат TUV GS — продукт соответствует немецким требованиям безопасности. Он не угрожает безопасности и здоровью пользователя, если используется в соответствии с инструкциями.

Больше информации о проверке качества TUV и сертификатах https://www.tuv.com/world/en/product-certification.html

GOTS — Стандарт Global Organic Textile (GOTS) сертифицирует дружеское к окружающей среде и социально ответственное производство текстильных изделий. Эта международная маркировка символизирует единый, контролируемый, социальный и экологический стандарт. Сертификат получают только текстильные изделия, содержащие не менее 70% натуральных волокон биологического происхождения. Происхождение всех сертифицированных таким образом продуктов можно отследить и проверить в общедоступной базе данных.

Больше информации об этой маркировке https://www.global-standard.org

Хлопок, произведенный в Африке — "Хлопок, произведенный в Африке" — это инициатива фонда Aid by Trade Всемирной торговой организации , которая определяет стандарты устойчивого производства хлопка. Цель инициативы — помочь мелким землевладельцам в Африке улучшить свои условия жизни и труда при помощи образовательных программ, особое внимание уделяя охране окружающей среды. Во время учебных курсов программы фермеры изучают эффективные и устойчивые методы выращивания хлопка, которые помогают им добиваться лучших урожаев без ущерба для окружающей среды и здоровья. Такая инициатива обеспечивает ответственные и устойчивые инвестиции в африканские предприятия хлопчатобумажных текстильных изделий.

Больше информации об этой маркировке https://cottonmadeinafrica.org/en/

Hohenstein Fit — текстильное изделие соответствует указанному размеру. Во время тестов проверяется соответствие размеров изделий таблице измерений, предоставленной производителем, пригодность материалов и качество обработки.

Hohenstein Verified Fit — текстильное изделие соответствует указанному размеру, описанию товара и готово к использованию. Размеры проверены как до, так и после стирки согласно инструкции по стирке.

Hohenstein Passform — текстильное изделие соответствует указанному размеру. Размеры проверены как до, так и после стирки согласно инструкции по стирке.

Больше об институте Hohenstein и о проводимых им проверках качества и сертификатах читайте здесь: https://www.hohenstein.com/en/

Cradle2Cradle — Стандарт продукции Cradle2Cradle Certified удостоверяет пригодный для вторичной переработки текстиль, который был оценен по пяти категориям: 1. безвредность материалов; 2. вторичное использование материалов; 3. использование возобновляемой энергии и выбросы углерода; 4. контроль водопользования и 5. социальная ответственность.

Больше информации об этой маркировке https://www.c2ccertified.org/

EU Ecolabel — Международный сертификат качества EU Ecolabel подтверждает, что данный продукт или товар является дружественным для окружающей среды и здоровым. Сертификат признан во всех государствах-членах ЕС, а также в Турции, Норвегии, Исландии и Швейцарии. EU Ecolabel предъявляет высокие требования ко всему жизненному циклу продукта, от добычи сырья до производства, распределения и окончательной утилизации.

Больше информации об этой маркировке https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/