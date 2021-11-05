Три проекта Lidl для зеленой Латвии
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Сделав выбор в пользу возобновляемых ресурсов, Lidl показывает свою готовность воплощать проекты по защите климата. Партнеры и поставщики компании должны учитывать, что все высокие требования Lidl по качеству и эффективности, необходимо реализовывать, ответственно относясь к вопросам окружающей среды. На всем протяжении цепочек поставок, мы уделяем повышенное внимание защите местных экосистем и соблюдению экологических стандартов. Таким образом, посетители Lidl могут быть уверены в том, сделали свой выбор в пользу экологически ответственной компании.

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Lidl на 100% использует только зеленую электроэнергию, произведенную в Латвии.

Уже в 2020 году мы заключили договор на поставку возобновляемой электроэнергии с АО Latvenergo, чтобы уменьшить углеродный след предприятия. Все магазины Lidl в Латвии, логистический центр и офис в Риге, используют только 100% "зеленую" электроэнергию, произведенную в Латвии. Это подтверждается сертификатом Powered by Green, полученным от Latvenergo, который удостоверяет происхождение и отслеживаемость закупаемой электроэнергии.

Офис Lidl в Риге сертифицирован как первый "зеленый" офис в отрасли

Мы являемся первой розничной компанией в Латвии, получившей сертификат программы Всемирного фонда природы "Зеленый офис", подтверждающий нашу активную деятельность в вопросе снижения воздействия на окружающую среду. "Зеленый офис" — это программа Всемирного фонда природы, призванная помочь компаниями реализовать эффективные и конкретные меры, уменьшающие "экологический след". Этот международный сертификат был вручен компании Lidl после комплексной инспекции офиса, во время которой была подтверждена наша приверженность устойчивым и экологичным решениям. В частности, в офисе Lidl был проведен специальный аудит, позволяющий подсчитать и снизить потребление воды и электроэнергии, объемы используемой бумаги, оценить повседневные привычки сотрудников и другие параметры.

Сертификаты EDGE для зданий Lidl

В конце 2020 года логистический центр Lidl в Риге получил международно признанный сертификат EDGE для экологически устойчивых зданий. При строительстве нашего логистического центра в Риге использовались экологичные строительные материалы и дружественные к окружающей среде технические решения, которые обеспечивают экономию как минимум 24% энергии и 27% воды.

Наши магазины не только современные, но построенны используя экологически устойчивые, современные и энергоэффективные решения. Об этом свидетельствует сертификат EDGE. Для внутренней отделки и систем зданий выбраны высококачественные материалы и оборудование, отвечающие самым современным требованиям. У нас уютно и современно — приходите и удостовертесть сами!

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