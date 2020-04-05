По синему морю к песчаной земле: история спасения балтийских тюленей

Каждый год в середине весны сотрудников Литовского морского музея обрывают взволнованные люди. С тревогой в голосе они сообщают, что на побережье Балтийского моря "выкинуло тюленя". Экологи и биологи успокаивают: это обычное явление для марта-апреля. У морских млекопитающих наступает сезон размножения, обитатели Балтики мигрируют, а их ластоногие малыши рождаются не под водой, а на суше.

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Морской музей, расположенный в Клайпеде, занимает особое место в жизни страны. Помимо уникальных экспозиций об исторических судах, зарождении и становлении жизни на Куршской косе, аквариумов с редкими рыбами, бассейнов с морскими львами, котиками пингвинами и дельфинария, работники музея многие годы исследуют балтийских млекопитающих. Ежегодно ученые спасают десятки тюленят и бельков, нуждающихся в помощи. В стенах музея ослабленным животным помогают залечить раны, окрепнуть и выйти в открытое море. Как шутят местные биологи-старожилы, врачи ставят нас на ноги, а мы ставим наших пациентов на лапы и ласты.

Операция "Спасти тюлененка"

Природа и море живут своей жизнью и ей неведомы новости о глобальной эпидемии и всеобщем карантине, рассказывает завотделом птиц и морских млекопитающих Арунас Грушас. Конец марта и первые дни апреля стали испытанием для ученого и его команды: в Морской музей привезли сразу десять детенышей балтийских тюленей. Большинство было очень ослаблено и нуждалось в незамедлительной помощи специалистов. Несмотря на то, что музейные сотрудники, как и все остальные, соблюдают карантинный режим, необходимость заботиться о маленьких гостях внесла свои коррективы. Денно и нощно три работника посменно дежурят у специальных ванн, куда поместили бельков. Они ухаживают за малышами, дают им лекарства и пищу.

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"Первого тюлененка нашли на исходе марта, а потом нам стали сообщать о найденных на берегу малышах чуть ли не каждый день. Сегодня их уже десять. Их везут со всего побережья: Бутинге, Паланга, Гируляй, Юодкранте, Нида. Девять из десяти ослаблены, а последний найденыш — девочка — весила всего 11 килограммов, то есть даже меньше, чем новорожденные тюлени. Это говорит о том, что животному пришлось голодать — она осталась без мамы. У нее повреждена мордочка", — поведал Грушас.

По словам биолога, другие малыши пострадали от диких зверей, птиц, некоторых покусали собаки. Сегодня они проходят интенсивный курс лечения: детенышам дают специальные антибиотики, витамины и смеси, которые помогут им окрепнуть. Позже их начнут кормить рыбой. Арунас Грушас говорит, что тюленята поправятся. По крайней мере, аппетит у них не пропал, а двоих уже выпустили из ванны в один из музейных бассейнов.

Пользуясь случаем, Грушас напомнил, что большинство тюленей, замеченных на пляже далеко не всегда нуждаются в спасении, и лучшая помощь, которую может оказать человек — это оставить их в покое и не приближаться к ним. В поддержке нуждаются только раненые тюленята.

За последние 35 лет у сотрудников музея накопились сотни историй о том, сколько жизней они спасли обитателям Балтики. Большая часть окрепших тюленят вернулась в морскую пучину, а те, кто уже не мог самостоятельно жить в дикой природе и добыть себе пищу, остались в музее или были подарены зарубежным зоопаркам.

Директор Литовского морского музея, историк Ольга Жалене — она начала здесь работать еще в 1979 году, с момента основания музейного комплекса, и доросла до руководителя, — говорит, что уход за детенышами тюленей, как и за всеми животными, занимает особое место в ее жизни. По ее словам, боль и потерю каждого питомца ты пропускаешь через себя, на это нельзя смотреть спокойно, сколько бы лет ты не проработал. Она помнит, как в свое время музей прощался с первым дельфином: "Это был настоящий траур — работники плакали".

Живая история

Сегодня в Балтике обитает три вида тюленей — все они внесены в Красную книгу. На литовском взморье чаще всего встречаются два вида: длинномордый серый тюлень, также известный как тевяк, и обыкновенный. Принято считать, что серые тюлени — это редкий вид, уникальное наследие, живое свидетельство эволюции и тысячелетнего развития региона. История этих млекопитающих в Балтийском море насчитывает уже более 10 тысяч лет.

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По мнению исследователей музея, сегодня популяция балтийских тюленей восстанавливается, хотя еще несколько лет назад ученые были всерьез обеспокоены тем, что животные исчезают. В период с 2014 по 2016 годы число исконных обитателей Балтики сократилось с 35-ти до 30 тысяч. Сегодня ситуация постепенно нормализуется, но на пляжах то и дело находят не только тюленят, но и совершенно изможденных, раненых и даже убитых морских животных. Защитники окружающей среды чаще всего возлагают вину на рыбаков, так как млекопитающие попадают в их сети. Более того, есть подозрение, что время от времени рыболовы умышленно убивают тевяков. Мотив прост: человек и морской хищник соперничают из-за рыбы. Главным образом, из-за трески, запасы которой в Балтийском море почти иссякли.

Правда, литовские рыболовы полностью отрицают свою причастность к расправам, напоминая, что в Литве убийства тюленей запрещены законом, но вместе с этим не скрывают возмущения: длинномордых хищников стало слишком много, они едят рыбу прямо из наших сетей. Версия местных рыбаков простая: убийствами промышляют соседи — поляки, русские, шведы, — а трупы животных течением прибивает к нашим берегам.

Ветеран рыболовного дела, глава Литовской ассоциации производителей рыбных продуктов Альфонсас Баргайла сетует: "Популяция тюленей стремительно растет. Многие страны выплачивают рыбакам компенсации, поскольку животные рвут сети, распространяют бактерии, отравляющие белорыбицу, и потребляют десятки тысяч тонн рыбы — говорят, около 100 тыс. тонн в год. Таким образом, мы лишаемся улова и заработка. Со стороны Ассоциации мы много работали над тем, чтобы нам компенсировали убытки, но это не решает проблему. Получается, что мы ловим рыбу в сети, а едят ее тюлени. Я обращался к представителям природоохраны, чтобы те пересмотрели свои взгляды на этих морских млекопитающих".

По его словам, в Швеции, Финляндии и Дании даже учреждены специальные квоты на отстрел хищников, чтобы поддержать баланс балтийской экосистемы, но в Литве придерживаются иной точки зрения.

К слову, несмотря на ворчание рыбаков, экологи, напротив, говорят, что, по сути, у государства нет действенных механизмов по надзору за тем, как ведут себя рыболовы. Профильные ведомства при министерстве окружающей среды, в свою очередь, не следят за популяцией морских млекопитающих. Сегодня эти функции добровольно возложили на себя сотрудники Морского музея. Недавно с помощью современной техники они стали вести учет и могут наблюдать за передвижениями вылеченных ими питомцев, чьи путешествия по Балтике насчитывают тысячи миль.

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Ждут в музее вас лечиться, тюленята, рыбы, птицы

Ольга Жалене говорит, что сегодня музей работает над реализацией амбициозной инициативы — Центром по реабилитации морских животных. Этот проект частично финансируется Европейским союзом (ЕС), но большую часть средств на его строительство удалось собрать за счет пожертвований посетителей и активной помощи туристического агентства „Novaturas". Новый комплекс с лечебным оборудованием и бассейнами планировали открыть в конце 2021 года, но пандемия внесла свои коррективы, поэтому работы могут немного затянуться.

"Когда все вернется в нормальное русло, мы наверстаем упущенное. Если говорить о целях проекта, то он, ключевым образом, будет нацелен на балтийских тюленей и морских птиц, которые нуждаются в уходе и лечении. К нам постоянно приносят раненых животных, но сейчас у нас нет отдельных пространств и необходимых условий для того, чтобы оказывать им помощь. Конечно, мы стараемся помочь всем, как можем, но ресурсы ограниченны. В новом центре будут открытые и закрытые бассейны — для тех, кто нуждается в карантине и специфической помощи. Будут оборудованы медицинские помещения для проведения операций, рентгена и диагностики. Кроме этого, это значительно усилит наш научно-исследовательский потенциал, которому мы уделяем особое место", — рассказывает директор.

По ее словам, отдельное место в деятельности Морского музея занимают образовательные проекты, которые направлены на широкую аудиторию. Ее команда стремится как можно больше рассказывать и показывать людям, чем живет наше побережье, в чем уникальность его флоры и фауны, почему так важно заботиться о сохранении морских млекопитающих в целом и о серых тюленях в частности.

Человек — царь природы, но он может быть жесток

Кстати, Ольга Жалене принципиально не согласна с позицией рыбаков, утверждающих, что тюлени обескровили рыбные запасы Балтики.

"В последнее время у исследователей появился повод для радости, так как общая популяция тюленей в Балтийском море начала расти, но, если мы говорим о прибрежных водах, то ситуация несколько иная. Здесь число тюленей не увеличивается, а только восстанавливается. Если раньше увидеть тюленей, греющихся под лучами солнца на пляжах Куршской косы или клайпедского побережья, было обычным делом, то за последние десятилетия ситуация сильно поменялась, и не в лучшую сторону. Балтийский тевяк стал очень редким гостем, а люди искренне удивляются, когда видят их на берегу, хотя 80 лет назад на это никто не обращал внимания — это было естественно. Тогда человек мирно сосуществовал с тюленем, и никаких проблем с рыбой не возникало", — повествует она.

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Кроме этого, директор музея утверждает, что в последние годы на побережье находят множество брошенных и изможденных тюленят. Одна из причин такого явления — изменение климата.

"Климат меняется, Балтика почти не замерзает, нет льдин, где обычно плодятся и выхаживают своих детенышей самки. В результате тюлени меняют направление, ищут места на суше, которые далеко не всегда им знакомы и привычны. Множество новорожденных бельков остаются один на один с дикой природой — без помощи матери и материнской защиты. Выжить в одиночку они фактически не в состоянии, поэтому прямая задача человека — царя природы — помочь им спастись", — уверяет она.

По ее словам, выводы о состоянии балтийской экосистемы должны делать не рыбаки, а ученые.

"Популяция рыбы на Балтике, в особенности трески, действительно стремительно сокращается и нуждается в регенерации. Ученые начали бить в колокола еще лет 20 назад, поэтому сегодня ответственные европейские структуры радикально урезали квоты на вылов белой рыбы. Если говорить о тюленях, то до сих пор ни один из специалистов Института морских исследований при Клайпедском университете, которые занимаются всесторонним мониторингом литовской части Балтийского моря — они делают это сами и по поручению международных организаций, например, Хельсинкской комиссии, — не говорит о том, что тюленей стало слишком много. Никто не говорит о тревоге. Рыба никогда не уменьшается от тюленей", — твердо сказала Жалене.

Вместе с этим директор Морского музея указывает на то, что отношения с рыболовами должны основываться на диалоге и сотрудничестве.

"Есть множество технических средств, способных отпугивать тюленей от судов и сетей. Насколько я знаю, в свое время рыбакам предлагали приобрести их бесплатно", — подытожила она.

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