В Латвии впервые обнаружен самый маленький жук Европы, живущий в порах грибов

Латвийский энтомолог Угис Питеранс сумел обнаружить в Латвии не встречавшийся ранее в странах Балтии вид жука Baranowskiella ehnstromi, который официально считается самым маленьким жуком Европы. Об этом сообщает LETA.

Музей природы Латвии отмечает, что размеры этих жуков-перокрылок составляют лишь 0,5х0,1 миллиметра, поэтому обнаружить их в природе невооруженным глазом крайне сложно. Живут перокрылки Baranowskiella ehnstromi только в порах определенного вида древесного гриба — трутовом грибе Phellinus conchatus, растущем, в свою очередь, на кустах ракиты (козьей ивы).