Чип и регистрация, пошлины, прививки, препараты от паразитов и услуги ветеринара — содержание собаки в современной Латвии становится все более дорогим удовольствием. Портал Delfi подробно рассказывает о том, почему решение завести собаку должно быть хорошо обдуманным шагом. Как минимум с точки зрения семейного бюджета.

В латвийских приютах содержатся сотни собак. Многие потенциальные владельцы, которые собираются сделать доброе дело и забрать животное из приюта, часто возмущаются, что за это еще и приходится платить — причем, немало. Но специалисты считают, что в этом есть смысл: если человек платит деньги за животное, ему психологически будет сложней потом от него избавиться. И второй момент — если у человека нет денег на то, чтоб забрать животное, как он собирается его содержать и лечить?

Сколько же стоит сегодня содержать собаку? Ведь это не только питание, но и ежегодная пошлина, прививки, обработка от паразитов, чистка зубов и ушей, стрижка когтей, в случае необходимости — лечение. Есть породы, которые требуют постоянного ухода за шерстью, а значит, нужны услуги грумеров и парикмахеров. Если речь идет о выставочных собаках или собаках-спортсменах (аджилити, фрисби и т.д), то нужно добавить расходы на аксессуары, тренировки и поездки. Перечислять все нюансы можно до бесконечности, поэтому мы решили остановиться на нескольких хозяйствах, в которых проживают самые обычные собаки.

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