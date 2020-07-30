Неважно, решили вы завести породистого или беспородного питомца, главное — чтобы он был здоровым. Для этого при его покупке должен быть соблюден ряд требований. Они существует не для того, чтобы усложнить жизнь продавцам и будущим хозяевам — совершенно наоборот! О своем горьком опыте порталу DELFI рассказала Кате, которая решила купить якобы породистых щенков без родословной.

"Наша семья решила купить двух щенков. По объявлению в интернете нашли щенков выбранной нами породы, но они находились в Литве. Продавец была отзывчивой, сказала, что привезет их в Ригу", — рассказывает женщина. Семья немного сомневалась из-за того, что у собак не было родословной, но все же решила не придавать этому значения — не возить же по выставкам. К тому же, цена казалась довольно приемлемой.

Это была любовь с первого взгляда, вспоминает Кате. "Они были такими милыми. В первые дни все было в порядке, никаких проблем не было, казалось — как хорошо, что все так сложилось! Но через несколько дней начался кошмар". Оба щенка заболели. Ветеринар поставил диагноз — парвовирус, очень опасный для собак. "Это было ужасно. Они были подключены к системе, каждый день возили их к врачу, потратили огромное количество денег", — вспоминает Кате. К счастью, питомцы выздоровели, однако болезнь не прошла бесследно — теперь они очень восприимчивы к вирусу, поэтому хозяевам нужно соблюдать особую осторожность.

"Понятно, что женщина, у которой мы купили щенков, просто всучила нам больных, а потом даже не отвечала на звонки. Вместе с нами щенков купили еще двое знакомых, и у них они тоже заболели. Сейчас я понимаю, что мы действовали легкомысленно, и так делать ни в коем случае нельзя. Нужно быть очень, очень внимательными, обращать внимание на каждую прививку и документ. В итоге страдает хозяин, а не продавец, и это очень болезненно", — говорит Кате.