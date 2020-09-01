В четверг в квартале Спикери пройдет собачий фестиваль

В четверг, 3 сентября, в творческом квартале Спикери в Риге состоится "Фестиваль городских собак", в ходе которого кинолог и спортсмен Лаума Зутере расскажет о воспитании собак в условиях современного города.

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Отмечается, что мероприятие должно быть интересным и для тех, кто придет на него со своим четвероногим другом, и для тех, кто посетит фестиваль без питомца. Пройдет обучающая лекция от Зутере, кинологи со служебными собаками Госполиции проведут показательные выступления. В свою очередь, в ходе "Быстрых встреч" любой сможет задать интересующие вопросы кинологам. В заключение фестиваля - киносеанс "Екаб, Мимми и Говорящие собаки" под открытым небом.