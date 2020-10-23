Сообщения о том, что на территории Латвии замечены медведи, в последнее время уже не попадают в новости (исключение — случай в Мадонском крае, где медведь задрал жеребенка). По оценкам биологов, сейчас в латвийских лесах живет от 20 до 50 медведей, и они чувствуют себя все спокойнее. Однако у грибников, крестьян и любителей прогулок на природе это вызывает опасение: навык сосуществования рядом с крупным хищником новые поколения жителей Латвии утратили.

Что происходит с популяцией медведей в Латвии? Как ко всей этой ситуации относится государство? Следует ли бояться медведей? И нужен ли медведь на территории Латвии вообще? Чтобы разобраться с этими вопросами, портал Delfi обратился в Управление по защите природы (DAP), а также детально изучил главный документ, регулирующей взаимоотношения Латвийского государства к местных медведей — "Brūnā lāča Ursus arctos sugas aizsardzības plāns" ("План защиты вида бурого медведя Ursus arctos"), подготовленного командой исследователей Госинститута лесоведения Silava.

Начнем с того, что на в Латвии бурый медведь — весьма давний гость: он заселял эту территорию еще в раннем голоцене, примерно за 8 тысяч лет до нашей эры. Как минимум за 1500 лет до нашей эры древние жители Латвии активно на охотились на медведей: 5,3% костей добытых животных, найденных на месте стоянок людей, были медвежьими.

Вплоть до середины XIX века медведи в Латвии были достаточно распространены. Проблемы популяции начались в связи с активным освоением людьми все больших пространств, началом индустриализации и развитием промышленной лесозаготовки. Свою роль сыграла и активная охота на этих крупных хищников.

В результате активного отстрела популяция Ursus arctos в Латвии была сведена к минимуму, и только в 1946 году появились отчеты о том, что на территорию страны из России приходят новые представители этого вида. И лишь в 70-х годах прошлого века, благодаря исследованиям известного биолога и орнитолога Юриса Липсбергса, наука пришла к выводу, что медведь в Латвии вновь стал встречаться регулярно. И все же происходило это крайне редко, поэтому опыт контактов с медведями был постепенно забыт.