На пляже в Саулкрасты гибнут лебеди — причины пока не установлены

На побережье в Саулкрасты начали появляться мертвые лебеди. В четверг на пляже их насчитывалось уже пять, причем большинство из них в уже полуразложившемся состоянии, сообщает Русское вещание LTV7.

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Впрочем, с этим, не самым приятным зрелищем, можно столкнуться не только у моря – некоторые трупы люди уносили в кусты, а в лесу разбросано множество перьев от мертвых птиц. Однако, мертвая птица – это не просто неприятное зрелище. Это еще и очень опасно, поскольку есть вероятность, что птицы могли погибнуть от птичьего гриппа, первые случаи которого в Латвии были зафиксированы в начале февраля.

В Продовольственно-ветеринарной службе знают о ситуации в Саулкрасты, но подтвердить или опровергнуть наличие птичьего гриппа у мертвых птиц там не могут. По словам заместителя главы отдела надзора за инфекционными заболеваниями животных ПВС Мартиньша Сержантса, для проведения необходимых исследований нужен довольно свежий труп птицы, оставшиеся от лебедей перья или кости не подходят.

Уборкой же трупов животных с пляжа занимается предприятие Saulkrastu komunālserviss, с которым у Саулкрастской думы заключен договор. Но, как напоминает председатель правления Saulkrastu komunālserviss Раймонда Космане, ситуацию на берегу Саулкрасты в режиме реального времени они не отслеживают и для того, чтобы мертвую плицу с пляжа убрали, нужно звонить по телефону 67 951 361. В целом, по словам Космане, к ним поступали сообщения о трех или четырех случаях, но реально было собрано один или два лебедя.

На данный момент птичий грипп диагностирован у 33 мертвых диких птиц из 80 проверенных. Высокопатогенный птичий грипп - острое, крайне заразное инфекционное заболевание птиц, которое вызывает поражение различных органов. Его переносчиками являются дикие птицы, особенно водоплавающие.