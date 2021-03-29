В Рижском зоопарке остался только один жираф, двое скончались

В Рижском национальном зоопарке остался только один жираф — Кими. Жирафы Перископ и Пикс умерли с разницей в несколько месяцев.

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Еще недавно в Рижском зоопарке жили четыре жирафа — Пикс, Перископс, Усми и Кими. Перископ и Усми были братьями, а Пикс их сводным братом. В марте 2020 года от возможного переедания умер Усми. 9 ноября 2020 года скончался Перископс, а 18 марта 2021 года умер Пикс.

Перископс с малых лет страдал нарушениями пищеварения. Заключение о смерти Пикса должно стать доступно после Пасхи. Руководство зоопарка сообщило Delfi, что Пикс, скорее всего, пережил инсульт, после которого больше не смог встать.

Теперь в Доме жирафов живет только Кими. Рижский зоопарк связался с Ассоциацией европейских зоопарков в поисках новых жирафов. "Жирафы — стадные животные и Кими определенно нужна компания", — сказала руководитель коллекции животных зоопарка Гуна Витола.

В свою очередь, Ингмарс Лидака указал, что Перископс и Пикс прожили долгую жизнь — в дикой природе средняя продолжительность жизни жирафа составляет 10-15 лет, а рижские жирафы умерли в 18 лет.