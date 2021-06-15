ФОТО. В Рижском зоопарке можно увидеть двухнедельных львят

31 мая у пятилетней львицы Цванги и семилетнего льва Кали родились пять детенышей, но выжили двое — вероятно, мальчик и девочка, сообщил специалист Отдела образования и информации Рижского зоопарка Ингмар Лидака. Посетителей зоопарка просят вести себя у львиного жилища спокойно, не беспокоить молодую мать.

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Оба львенка растут и развиваются так, как и положено в их возрасте — у них недавно открылись глаза. Обычно львицы прячут свое потомство от чужих глаз до тех пор, пока им не исполнится хотя бы два месяца. Однако Цванга гордится своими детьми, выносит их на песок у жилища — показать молодому отцу Кали и посетителям Рижского зоопарка.

"Общительность" молодой мамы вызывает много беспокойства у сотрудников Рижского зоопарка. Близость людей может сделать львицу агрессивной и в таком состоянии она способна случайно травмировать малышей. Сотрудники зоопарка вздохнут с облегчением только после того, как малыши в возрасте двух месяце будут вакцинированы и пройдут медицинское обследование. Пока же нужно держать кулаки за здоровье львов. И главное: если вы, посещая зоопарк, увидете на песке львиного жилища молодую маму, не следует фиксировать на этом внимание и как-либо беспокоить животное!

Львиную пару Цвангу и Кали доставили в Рижский зоопарк в 2017 году. В августе прошлого года у пары родились четыре малыша, однако ни один из них не выжил — как из-за проблем со здоровьем, так и из-за самой мамы-львицы. К сожалению, это не редкость в случае рождения у неопытной львицы первенцев. Материнский инстинкт к львице приходит не сразу.

Африканские львы внесены во Всемирную Красную книгу как "чувствительный вид". Во многих регионах в природе выживаемость африканских львов находится под угрозой.