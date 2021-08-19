Дети могут дать имена львятам: Рижский зоопарк объявил конкурс
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Рижский зоопарк организует среди детей конкурс на выбор имен львятам, родившимся 31 мая этого года. До 9 сентября каждый ребенок до 12 лет может предлагать имена для львят.

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Юные участники конкурса могут присылать свои рисунки с изображением львят или всего львиного семейства, а также варианты имен, которые наиболее подходят малышам на адрес э-почты lauveni@rigazoo.lv. В письме нужно обосновать, почему львятам подходят именно эти имена.

У львенка-мальчика и львенка-девочки будут крестные отцы: министр защиты окружающей среды Артурс Томс Плешс (АР!) и мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные), которые 15 сентября вместе с авторами интересных имен придут в гости на именины к львятам.

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Мартиньш Стакис Рижский зоопарк
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