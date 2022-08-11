ФОТО. На природных тропах Лигатне снова появились лисы

После полуторалетнего перерыва посетители лигатненских природных троп снова могут наблюдать за рыжими лисами, сообщил представитель Управления охраны природы Валтерс Кинна.

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В лисьем вольере появились новые жители - Фоксис и Лорета. Оба животных оказались на природных тропах Лигатне после того, как были найдены маленькими и беспомощными, без матерей и далеко от своих нор.

Оба зверя выросли здоровыми лисами и свободно живут на всей территории вольера. У каждой лисы свой характер - Фоксис более смелый, привыкший к людям, а Лорета более осторожна, пуглива и больше любит тишину, чем много шума вокруг вольера.

Как и в других зоопарках, на природных тропах Лигатне обитают животные, которые либо родились и жили в неволе, либо в детстве были спасены от смерти и выращены в неволе. Животных не ловят в дикой природе для того, чтобы поместить их в вольер. Поэтому новых обитателей лисьего вольера пришлось ждать дольше.

Если бы люди не вмешались, оба лисенка погибли бы. Фоксиса нашли в городе на улице в возрасте лишь нескольких недель. В этом возрасте он должен находиться в норе со своей мамой. В свою очередь, Лорету нашли во дворе частного дома - владельцы дома ждали, когда мама позаботится о лисенке, но этого не произошло.

Теперь ни Фоксис, ни Лорета больше не смогли бы выжить в дикой природе самостоятельно. Они привыкли к заботе человека. В неволе у диких животных нет навыков охоты и добычи еды, инстинктов защищать себя и избегать опасности.

"К сожалению, предыдущую пару лисиц мы потеряли, когда неизвестный умышленно повредил ограждение лисьего вольера, выпустив в дикую природу животных. По-прежнему неизвестно, кто это был. Одна из лисиц вернулась после месячного отсутствия, но усталая и с серьезными проблемами со здоровьем. Ее жизнь спасти не удалось. Другую лису мы больше не видели, скорее всего, его постигла подобная участь, потому что животные выращенные в вольере не умеют выживать в дикой природе", - заявила руководительница парка природных троп Лигатне Инта Ланге.

Лисы очень хорошо приспособлены к разным условиям обитания и их можно встретить не только в лесах или в полях, но и в городах – в парках, пригородных лесах или на кладбищах. Поэтому неизбежно, что люди каждый год вступают в контакт не только со взрослыми лисами, но и с молодыми животными, которые еще учатся выживать.

В такие моменты особенно важно не сделать лису зависимой от человека - не кормить, не приманивать и не трогать. В противном случае животное уже не сможет о себе позаботиться в дикой природе и перестанет бояться человека, став угрозой как для себя, так и для местных жителей.

Если все же вы встретили лису или детеныша любого другого дикого животного, который может быть в беде, перед оказанием помощи следует обязательно проконсультироваться со специалистом.

Лигатненские природные тропы Национального парка "Гауя" были созданы в 1975 году на территории, богатой лесистыми оврагами, чтобы познакомить посетителей с обитающими в Латвии видами диких животных, природным разнообразием и необходимостью охраны природы.