В Рижском зоопарке умер жираф Кими

Рижский зоопарк попрощался с Кими — жирафом Ротшильда, которому этим летом испортилось 15 лет.

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Кими появился в Рижском зоопарке 21 апреля 2009 года.

На странице зоопарка в Facebook написано, что жираф заслужил любовь и посетителей, и работников, поэтому его смерть — грустное событие для всего зоопарка. Однако конец означает начало чего-то нового, поэтому весной в компанию к трёхлетней жирафихе Вакилии поселят нового кавалера.