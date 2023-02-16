В Рижском зоопарке родился детеныш лемура

В Рижском национальном зоопарке у лемуров Вави и Яцека появилось потомство. Хотя мать еще прячет детеныша, при внимательном и терпеливом наблюдении его могут увидеть и посетители зоопарка.

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В самом конце января на смешанной экспозиции лемуров и галапагосских черепах пара лемуров Вави и Яцек стали родителями малыша. Детеныш сильно вырос менее чем за три недели, но все еще не отходит от матери.

Естественная среда обитания лемуров находится на юге и юго-западе Мадагаскара, где в наши зимние месяцы дневная температура колеблется от +24 до +28 градусов. Типичные для жителей Южного полушария лемуры также рожают малышей в конце латвийской зимы. Лемуры живут стаями - несколько самцов и большое количество самок со своим потомством. Вави и Яцек также являются главной парой в стае лемуров Рижского зоопарка.

Кошачий лемур занесен в Красную книгу мира как находящийся под угрозой исчезновения. Между тем, Рижский зоопарк участвует в программе Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов по сохранению и разведению популяций в неволе (EEP), что делает рождение этого детеныша особенно важным событием.

Одной из причин включения кошачьих лемуров в список находящихся под угрозой исчезновения видов является разрушение среды их обитания. Леса на берегах рек и кустарники молочая, который встречается только на юге Мадагаскара, где обитают лемуры, ежегодно сжигаются из-за сельского хозяйства, чтобы расчистить участки для выпаса скота, а также вырубаются для добычи древесины и древесного угля.