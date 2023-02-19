В Латвии разрешили охоту на тюленей. Рыбакам выплатили 168 тысяч евро за ущерб от них

В прошлом году латвийским рыбакам выплатили 168 тысяч евро компенсации за ущерб, причиненный тюленями, сообщили агентству LETA в Службе поддержки села (LAD). Поддержку получили 60 рыбных хозяйств.

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Для сравнения: в 2021 году компенсацию LAD в размере 181 000 евро получили 60 рыболовецких хозяйств.

Директор Департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Нормундс Риекстиньш сообщил агентству LETA, что компенсация ущерба, причиненного тюленями, является важным инструментом сохранения отрасли. Исследования показывают, что влияние тюленей на промысел большинства экономически важных для прибрежных видов рыб составляет почти 40%.

"Объемы улова и доходы от прибрежного рыболовства относительно невелики, поэтому большие убытки от воздействия тюленей, если не будет применен компенсационный механизм, могут привести к желанию многих предпринимателей прекратить такую ​​деятельность, как убыточную", — подчеркнул Риекстиньш.

В настоящее время проекты нормативных актов вынесены на общественное обсуждение. В Министерстве сельского хозяйства согласились с рыбаками сохранить схему поддержки в прежнем виде.

В Научном институте пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR агентству LETA сообщили, что численность серых тюленей в Балтийском море превышает 40 тысяч особей и ежегодно увеличивается на 5-10%. Предполагается, что около 10% популяции серых тюленей Балтийского моря обитает в латвийских водах.

В целях научных исследований, а также для предотвращения серьезного ущерба рыбным хозяйствам, водам и другим видам собственности, в четырех cамоуправлениях Латвии разрешен отлов 20 серых тюленей (Halichoerus grypus) в соответствии с разрешением Департамента охраны природы (DAP). Охота на серых тюленей разрешена с 27 января по 31 декабря текущего года.

Добыча особей непромысловых видов серого тюленя с использованием охотничьего оружия разрешена в море в непосредственной близости от рыболовных снастей в прибрежных водах Салацгривы, в Саулкрастском крае, в Кестерциемсе (Тукумский край) и в Мерсрагсе (Талсинский край).

В Научном институте Bior отмечают: согласно прежним исследованиям, лишь малая часть всех тюленей наносит основной ущерб рыбохозяйствам. Ученые обещают дать рекомендации о целесообразности добычи тюленей поблизости от орудий лова рыбы, чтобы уменьшить конфликт между тюленями и рыбаками, и не ставить под угрозу дальнейшее развитие популяции серых тюленей.