Чип — до четырех месяцев: в Латвии ужесточены правила содержания собак

С 24 декабря 2019 года в Латвии снижен возраст, с которого нужно чипировать и регистрировать собаку в базе данных Центра сельскохозяйственных данных (ЦСД). В дальнейшем владельцы собак должны чипировать щенков в возрасте до 4 месяцев, а также в обязательном порядке зарегистрировать их в базе Центра сельскохозяйственных данных. Ранее чипировать и вносить данные в единый государственный регистр нужно было о собаках в возрасте до полугода

Как отметили в Министерстве земледелия (МЗ), поправки к Закону о ветеринарной медицине были разработаны и приняты с целью усилить ответственность владельцев животных. По данным МЗ, тот факт, что у собаки есть микрочип, еще не означает, что животное зарегистрировано в ЦСД. Поэтому владельцев собак призывают быть более ответственными и убедиться в том, что их любимец внесен в единый регистр.

В том случае, если щенок в возрасте до 4 месяцев был продан, подарен или отдан, до этого он обязательно должен быть чипирован, вакцинирован, иметь паспорт домашнего животного, выданный ветеринаром, а также внесен в базу домашних животных Центра сельскохозяйственных данных. В свою очередь, новые владельцы животных должны позаботиться о том, чтобы своевременно перерегистрировать собаку в базе ЦСД.

Согласно поправкам к Закону о ветеринарной медицине, в дальнейшем у собак будет только один документ — ветеринарный паспорт домашнего (комнатного) животного. Исключения сохраняются в отношении тех собак, которым ранее уже было выдано свидетельство о вакцинации.

Чтобы не обременять владельцев животных, свидетельство о вакцинации, выданное собаке, будет действительно всю их жизнь. Его не нужно будет менять, если только владелец собаки не вывезет животное из страны или если свидетельство о вакцинации утеряно, а также, если

в свидетельстве больше нет места для новых отметок о прививках.