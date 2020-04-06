Не гладить чужих животных. В ветеринарных клиниках вводятся строгие меры безопасности
Foto: PantherMedia/Scanpix

Для повышения взаимной безопасности ветеринаров и клиентов, во время пандемии коронавируса Covid-19, в ветеринарных клиниках введены различные меры безопасности и ограничения, сообщили в Латвийской ветеринарной ассоциации.

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"Клиенты должны понимать, что ветеринарные услуги будут доступны только при условии, что владельцы животных соблюдают все процедуры и ограничения, установленные в ветеринарных клиниках. Если эти правила игнорируются, клиники, возможно, придется закрыть, как это произошло в других странах мира", — говорит председатель ЛВА Мара Видужа.

О правилах и ограничениях, которые владельцы домашних животных должны учитывать при чрезвычайной ситуации в стране:

  • О записи на визит договаривайтесь по телефону или в электронном виде, а не в клинике.
  • Перед визитом свяжитесь с клиникой по телефону, чтобы оценить возможность решения проблемы удаленно.
  • Посещайте ветеринарную клинику только в случае крайней необходимости, предварительно связавшись по телефону.
  • Сопровождать животное в ветеринарную клинику разрешено только одному взрослому человеку без признаков респираторного заболевания.
  • Когда вы прибудете в клинику, дождитесь своей очереди на улице и следуйте инструкциям персонала. Не толпитесь в зале ожидания! Сделайте выговор, если это делают другие.
  • Продезинфицируйте руки перед входом и выходом из приемного кабинета. Попросите помыть руки под проточной водой.
  • Запрещаются контакты (рукопожатие, объятие и т. д.), необходимо держаться на расстоянии 2 м от других людей.
  • Не трогайте вещи в комнате ожидания и консультации.
  • Оплачивайте услуги с помощью бесконтактной платежной карты.
  • Мойте руки тщательно и как можно чаще.
  • Не гладьте чужих животных и не позволяйте другим гладить своих, так как животное может быть вектором, как любая поверхность!
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По мере увеличения общих ограничений в стране, часы работы ветеринарных клиник могут изменяться без предварительного уведомления.

Следуйте установленными государством и местными ветеринарными службами указаниям и информации каждой клиники.

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