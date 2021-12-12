ФОТО. Наряд на праздники: Собачий стилист превратил белоснежного бишон фризе в настоящего Гринча

Ожидание Рождества – тот самые период, когда осуществляются самые смелые идеи. Одна из таких идеи и привела белоснежного бишон фризе Тедди и его хозяев к собачьему стилисту из Сан-Диего Габриэлю Фейтоса. Грумер должен был сделать из ничего не подозревающей собаки настоящий символ Рождества!

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В итоге 29-летний стилист провел за работой три часа, преображая четырехлетнего пса с помощью веганской нетоксичной краски для волос и ножниц. Габриэль говорит, что бишон Тедди был "идеальной моделью", и его владельцы были в восторге от его красочного праздничного образа.

"Я использовал нетоксичную веганскую краску для домашних животных, чтобы подчеркнуть цвета, – объяснил Габриэль. – Тедди, будучи белой собакой, был идеальной моделью для этого. Кроме того, мне пришлось слегка подстричь мою модель – для придания наряду формы".

После перекраски Тедди обзавелся зеленой головой, мордой, лапами и хвостом. После этого грумеру пришлось добавить красной краски на тело животного для создания иллюзии костюма Санты.

Навыки Габриэля по укладке собак собрали у него тысячи подписчиков в социальных сетях, и, хотя его смелые взгляды для то, как могла бы выглядеть собака, иногда вызывают вопросы "а безопасно ли это для животного?", мужчина заверяет, что он хорошо заботиться о своих четвероногих клиентах.

"Людям это очень нравится. Некоторые обеспокоены тем, что не знают, как осуществляется процесс и безопасен ли он для их питомца, но я уверяю вас, что это полностью безопасно, красители разработаны специально для домашних животных, и все ингредиенты красителя одобрены FDA", - добавляет Фейтоса.

Что же касается цен, то владельцы небольших собак за такое стилистическое решение для своего питомца должны будут отдать около 250 евро. Причем цена растет в соответствии с размерами собаки – стартовая цена для более крупных пород составляет около 440 евро. Более сложный дизайн может стоить дороже, в зависимости от того, сколько красок разного цвета и какие техники придется использовать Габриэлю.