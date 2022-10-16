Для питомцев малообеспеченных латвийцев пожертвовали более 11 тонн кормов

В завершение кампании "Дни любимцев", организованной Maxima Latvija, Latvijas Sarkanais Krusts и оптовым торговцем кормами для домашних животных Mars Latvia, было пожертвовано рекордное количество – 11,7 тонны кормов для домашних животных малообеспеченных жителей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Благодаря отзывчивости населения объемом пожертвованных кормов можно будет обеспечить 129 500 полноценных порций, которые будут доставлены домашним животным малообеспеченных людей по всей Латвии.

"Более 11 тонн кормов – это действительно внушительный объем. Такие результаты вдохновляют на продолжение акции "Дни любимцев" и на то, чтобы порадовать попавших в затруднительное положение людей и их домашних питомцев", – говорит президент общества Latvijas Sarkanais Krusts Викторс Яксонс.

"Maxima Latvija продолжает заботиться о том, чтобы товары первой необходимости, в том числе полноценные корма для домашних животных, были доступны каждому. В этом году сограждане пожертвовали рекордное количество кормов – 11,7 тонны, что доказывает, что даже в сложных условиях мы умеем сострадать согражданам и помогать тем, кто в этом действительно нуждается", – подчеркивает Лаура Багата, руководитель проектов корпоративных коммуникаций Maxima Latvija.

Foto: akcija maxima

"Одним из приоритетов Mars является улучшение жизни наших четвероногих друзей, когда полноценное питание играет важную роль, потому что влияет на качество их существования", – говорит Скайсте Сруогайте, директор Mars по корпоративным отношениям в странах Балтии, Балкан и Адриатики.

В рамках кампании "Дни любимцев" с 20 сентября по 3 октября жителей призывали покупать продукцию брендов Whiskas, Sheba, Perfect Fit, Pedigree и Cesar в магазинах Maxima, где за каждый купленный килограмм SIA Mars Latvia жертвовало 100 граммов в пользу домашних питомцев малообеспеченных жителей.