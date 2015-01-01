TV3: Перед уходом Логинов был вынужден уволить десятки сотрудников порта (39)

TV3: Перед уходом Логинов был вынужден уволить десятки сотрудников порта

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                    ЛТВ: Юта Стрике может вступить в партию, чтобы побороться за место в Рижской думе (26) 4 ч ЛТВ: Юта Стрике может вступить в партию, чтобы побороться за место в Рижской думе
                    Экс-сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Юта Стрике может вступить в Новую консервативную партию, которую создает бывший министр юстиции Янис Борданс. Об этом сообщила передача de facto Латвийского телевидения.
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                    На третий пенсионный уровень поступил рекордный объем индивидуальных взносов (13) 5 ч На третий пенсионный уровень поступил рекордный объем индивидуальных взносов
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                    В проекте премиум-класса "Club Central Residence" продано 85% квартир

                    Началось резервирование квартир в Jaunā Teika - выбери свою!

                    Ремонт квартиры в деталях - ул. Томсона 34, Рига