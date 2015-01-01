ЛТВ: Юта Стрике может вступить в партию, чтобы побороться за место в Рижской думе (26) 4 ч
БПБК предлагает штрафовать должностных лиц на сумму до 350 евро (12) 8 чЗа нарушения ограничений на рекламу государственных должностных лиц можно будет штрафовать на сумму от 70 до 350 евро, а также лишать права занимать должности. Это предусматривают подготовленные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) поправки к закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.
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