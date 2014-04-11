Новости
Артурс Кайминьш о первом рабочем дне депутата Сейма (32) 16:5004 11 2014
"Идите лесом": депутат Сержантс не помнит, за сколько отпраздновал юбилей тещи в резиденции Сейма (88) 08:5216 11 2016
Меркель будет баллотироваться на четвертый срок (37) 07:1316 11 2016
Осколки. Как живет непризнанная 24 года Абхазия (89) 11:2214 11 2016
ФОТО: На Тинужском шоссе опрокинулся грузовик (16) 20:0429 10 2016
Для спасения жизни журналиста Дениса Денисова собрано более 47000 из 95000 евро (20) 19:0121 10 2016
Владимир Путин о том, что будет, когда призовут на небеса (91) 14:0023 11 2014
Нил Ушаков /Нил Ушаков о националистах (58) 18:0813 11 2014
Гунтис Равис о зарплатах министров в Латвии (53) 10:0807 11 2014
Совет /Совет Артусса Кайминьша ведущему новостей LTV (9) 12:2631 10 2014
Генпрокуратура отменила решение БПБК, отказавшегося заводить дело на подписание 200-миллионного векселя с офшором (10) 1 ч
Генпрокуратура Латвии приняла решение отменить постановление Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) о том, что действия экс-мэра Лиелварде Яниса Аболиньша, который единолично подписал соглашение о займе в 200 млн. евро с оффшорной компанией, не имеют признаков уголовное деяния. Об этом сообщает LETA.
Выходные для лыжников: в очереди на подъемник — до 10 минут (7) 3 чВ конце минувшей недели, благодаря благоприятной погоде (натуральному снегу и небольшому минусу), большинство любителей горных лыж отправились на ближайшие склоны. Но настроение многих лыжников было подпорчено — слишком долго им приходилось ждать в очереди на подъемники.
В Латвию вернулся опасный для кошек и собак вирус, схожий с бешенством (12) 5 чСпустя 12 лет в Латвию вернулся вирус Ауески — болезнь, которую также называют "ложным бешенством", так как симптомы в обеих случаях очень схожи. В паре километров от Талси охотники столкнулись с кабаном, морда которого была в пене. Животное вело себя неадекватно и не пыталось убежать от людей, сообщает Skaties.lv. В последний раз острая форма Ауески в Латвии была зафиксирована в 2004 году.
Чуму свиней назвали самым большим кризисом в Латвии: планируют ввести чрезвычайное положение (11) 6 чПремьер-министр Марис Кучинскис созвал заседание совета по кризисному управлению, на котором планируется принять решение об объявлении чрезвычайного положения в затронутых африканской чумой свиней (АЧС) Кримулдском и Адажском краях. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.
Латвия — 15-я в мире по выпитому алкоголю на душу населения (23) 6 чЛатвия занимает 15-е место в мире по количеству потребляемого алкоголя на душу населения. В среднем жители Латвии выпивают 12,3 литра чистого спирта в год, пишет The Daily Mail со ссылкой на данные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В Даугавпилсе, Резекне и Прейли разместят подразделения армии (74) 6 чДля повышения способностей реагирования Национальных вооруженных сил (НВС) и обеспечения эффективной комплексной обороны государства начинается создание постоянного подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) в Латгале, сообщает Министерство обороны.
Из-за чумы под Кримулдой ликвидируют 5000 свиней: государство готовится платить компенсации (24) 19 ч
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