Деградация опаснее, чем вторжение. Бывший сотрудник ЦРУ о терроризме, Латвии и новой Холодной войне (29)

Деградация опаснее, чем вторжение. Бывший сотрудник ЦРУ о терроризме, Латвии и новой Холодной войне

    Ринкевич: Латвия не может тихо сидеть как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк (116)

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                    25 января. Отставка Леонида Логинова, инцидент со спасателями, интервью с Татьяной Толстой
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                    Основной двигатель рынка недвижимости в Латвии - молодые семьи