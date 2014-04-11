Новости
Артурс Кайминьш о первом рабочем дне депутата Сейма (32) 16:5004 11 2014
"Идите лесом": депутат Сержантс не помнит, за сколько отпраздновал юбилей тещи в резиденции Сейма (88) 08:5216 11 2016
Осколки. Как живет непризнанная 24 года Абхазия (89) 11:2214 11 2016
ФОТО: На Тинужском шоссе опрокинулся грузовик (16) 20:0429 10 2016
Для спасения жизни журналиста Дениса Денисова собрано более 47000 из 95000 евро (20) 19:0121 10 2016
Владимир Путин о том, что будет, когда призовут на небеса (91) 14:0023 11 2014
Нил Ушаков /Нил Ушаков о националистах (58) 18:0813 11 2014
Гунтис Равис о зарплатах министров в Латвии (53) 10:0807 11 2014
Минобороны планирует создать новые батальоны Земессардзе (59) 8 ч
Госгарантии на покупку жилья предоставлены 4208 латвийским семьям (24) 12 чГосударственные гарантии в рамках программы поддержки семей с детьми при покупке жилья до конца 2016 года выданы 4208 семьям на общую сумму 27,7 млн евро, сообщила агентству LETA представитель "Финансового учреждения развития Altum" Сандра Эглите.
Эксперт: Россия давит на страны Балтии, чтобы добиться отмены санкций (108) 14 чРоссия может оказывать давление на балтийские государства в вопросе санкций ЕС, чтобы убедить западные страны отменить ограничения. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра исследований политики Востока Андрис Кудорс.
В Риге возле горки на ул. Деглава работает бесплатный каток (+ список других катков) (6) 16 чСтроительство катка в Риге, между горкой на ул. Деглава и 84-й Рижской средней школой (ул. Лиелвардес, 141) завершилось, и он открыт для посетителей. На месте работает пункт проката инвентаря, сообщает Riga.lv.
LTV7: сайт объявлений ss.lv незаконно требует личные данные пользователей (220) 17 чCамый популярный в Латвии портал объявлений www.ss.lv начал требовать от всех своих клиентов указывать персональный код, мотивируя это новыми требованиями закона. Программа "Личное дело" Русского вещания LTV7 решила выяснить законность этих требований.
20 января. Заявление Вейониса о баррикадах, бегство пьяного полицейского и инаугурация Трампа (19) 1 д
Рига вспоминает баррикады 1991 года: президент призвал "не возводить баррикады между жителями Латвии" (43) 1 д
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