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Родители не догадываются, чем дети реально занимаются в интернете (3) 1 ч
Исследование: бедность сокращает жизнь на два года, Латвия в зоне риска (29) 3 чЛюди, находящиеся на нижних ступенях социально-экономической лестницы, живут на два года меньше, чем те, кто занимает ее верхушку. Об этом пишет Euractiv.com со ссылкой на широкомасштабное медицинское исследование, опубликованное в журнале The Lancet. Результаты научной работы свидетельствуют, что бедность еще чаще приводит к болезням и преждевременной смерти, чем злоупотребление алкоголем и ожирение. Отмечается в публикации и тот факт, что риску бедности в Латвии подвергнута почти треть населения.
Комиссия Сейма наказала Сполитиса за неосторожные слова, сказанные Кайминьшу (7) 7 чКомиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям приняла решение наказать депутата Вейко Сполитиса ("Единство") за высказывания в адрес другого депутата — Артуса Кайминьша, которые можно счесть за "определенного рода угрозу", сообщает агентство LETA. К нему применено мягкое дисциплинарное взыскание — устный выговор с занесением данного факта в документы.
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