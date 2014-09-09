9 января. Почему вырос автоналог, сколько платят ректорам, кто получил "Золотые глобусы" (1)

9 января. Почему вырос автоналог, сколько платят ректорам, кто получил "Золотые глобусы" в фокусе

"Единство", СЗК и VL-ТБ/ДННЛ подпишут меморандум о несотрудничестве с "Согласием" и ЧСР (149)

"Единство", СЗК и VL-ТБ/ДННЛ подпишут меморандум о несотрудничестве с "Согласием" и ЧСР

    Разведка США предрекла риск возникновения конфликтов в ближайшие пять лет (12)

    Разведка США предрекла риск возникновения конфликтов в ближайшие пять лет

      Apple iPhone — 10 лет! И десять фактов о его создании, про которые вы ничего не знали (2)

      Apple iPhone — 10 лет! И десять фактов о его создании, про которые вы ничего не знали

      Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран (66)

      Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран

        Криштиану Роналду — лучший игрок 2016 года по версии ФИФА

        Криштиану Роналду — лучший игрок 2016 года по версии ФИФА

          Думаешь, эти сережки в форме ушей — жуткие? Так это мы еще кольцо не показали! (1)

          Думаешь, эти сережки в форме ушей — жуткие? Так это мы еще кольцо не показали!

          В Европе жертвами морозов стали минимум 40 человек

          В Европе жертвами морозов стали минимум 40 человек

            ТЕСТ DELFI. Настоящий рижанин легко узнает эти места. А ты? (53)

            ТЕСТ DELFI. Настоящий рижанин легко узнает эти места. А ты?

              ФОТО: Герцогиня Кембриджская Кэтрин отмечает 35-летие (2)

              Vida Press
              ЛАТВИЯ
              9 января. Почему вырос автоналог, сколько платят ректорам, кто получил "Золотые глобусы" (1) 1 ч 9 января. Почему вырос автоналог, сколько платят ректорам, кто получил "Золотые глобусы"
              Портал Delfi подводит предварительные итоги событий понедельника 9 января в Латвии и мире.
              Финансирование больниц в этом году увеличат на 21,7 млн евро (1) 1 ч Больница Медицина
              Латвия тратит на дороги значительно меньше, чем Эстония и Литва (30) 3 ч Латвия тратит на дороги значительно меньше, чем Эстония и Литва
              В Риге снесут развалины на проспекте Виестура В Риге снесут развалины на проспекте Виестура (31) 4 чКомитет городского развития Рижской думы в понедельник, 9 января, утвердил решение о сносе строений на проспекте Виестура, которые находятся в аварийном состоянии, сообщает Riga.lv.
              "Единство", СЗК и VL-ТБ/ДННЛ подпишут меморандум о несотрудничестве с "Согласием" и ЧСР "Единство", СЗК и VL-ТБ/ДННЛ подпишут меморандум о несотрудничестве с "Согласием" и ЧСР (149) 5 чПартии правящей коалиции по инициативе "Единства" подпишут меморандум о сотрудничестве к выборам в Рижскую думу, один из пунктов которого предусматривает не создавать коалицию с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге".
              В феврале и марте в Риге подорожает отопление
              В феврале и марте в Риге подорожает отопление (41) 7 чТариф АО Rīgas siltums на отопление в феврале и марте этого года может немного повыситься, сообщила агентству LETA представитель предприятия Яна Розе.
              Житель Латвии выиграл в лотерею 596 446 евро Житель Латвии выиграл в лотерею 596 446 евро (60) 7 чНачало 2017 года ознаменовалось небывалой удачей для жителя Латвии, который выиграл в лотерею Eurojackpot 596 446, 70 евро. По информации Latvijas Loto, это один из крупнейших выигрышей в истории Латвии.
              LVC: главные дороги стали лучше, "грунтовки" - намного хуже LVC: главные дороги стали лучше, "грунтовки" - намного хуже (5) 8 чВ течение последних двух лет состояние автодорог государственного значения в Латвии стало значительно лучше, при этом дороги местного значения и грунтовые стали существенно ухудшились. Об этом сообщает LSM со ссылкой на главу ГАО Latvijas Valsts ceļi Янис Ланге.
              Латвия урежет число студентов-педагогов втрое (15) 8 ч
              ИНФОГРАФИКА. 10 000 евро в месяц: сколько платят ректорам латвийские вузы (52) 9 ч
              В Даугавпилсе резко упала рождаемость и выросла смертность (57) 9 ч
              Вода из лопнувшей трубы испортила потолок Белого зала Рижского замка (59) 12 ч
              На пост государственного контролера пока претендует только один кандидат (5) 13 ч
              Все новости
              DELFI рекомендует
              Нил Ушаков Подарите ролики! Нил Ушаков о русских школах, "кладбищенском трамвае" и туннеле Рига-Москва (106) "Рижские дворики" в Москве скончались естественной смертью, рижский "кладбищенский трамвай" не потревожит ни одной могилы, рижские русские школы оптимизировать больше не будут, евродепутат Андрей Мамыкин не получал одобрения своей партии на поездку в Сирию, "Согласие" собирает 58% мест в Рижской Думе… Мэр Риги и лидер политобъединения "Согласие" Нил Ушаков пришел на радио "Домская площадь", чтобы ответить на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.
              Недовозвращенцы и ремигранты. Михаил Хазан о том, кто и зачем вернулся в Латвию из-за границы Недовозвращенцы и ремигранты. Михаил Хазан о том, кто и зачем вернулся в Латвию из-за границы (190) Латвийцы, которые возвращаются на родину из-за рубежа, не слишком довольны результатом: латвийскую жизнь и работу они оценивают в 5-6 баллов из 10, в то время как заграничную — на 8 и выше. "Возвращенцев" не устраивает правительство, СГД и система здравоохранения, а каждый четвертый из них в Латвии зарабатывает менее 400 евро. Не удивительно, что лишь половина из них не стремится снова уехать, заявил порталу Delfi профессор Латвийского университета Михаил Хазан, один из авторов масштабного исследования ремиграции в Латвии.
              СГД разъяснила, кто и как должен платить налоги с денежных переводов СГД разъяснила, кто и как должен платить налоги с денежных переводов (133) Служба госдоходов (СГД), реагируя на ажиотаж в обществе в связи с налогообложением денежных переводов, распространила официальное разъяснение. Кто, как и когда должен подать декларацию и делиться с государством деньгами? Портал DELFI обобщил полученную информацию.
              Новости из Вентспилса
              Спортивный подарок на Рождество
              Подробнее