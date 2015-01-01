Рейтинг коалиционных партий падает, "Согласия" — растет (48)

Рейтинг коалиционных партий падает, "Согласия" — растет

    Мэрия Юрмалы меняет порядок въезда в город (195)

    Мэрия Юрмалы меняет порядок въезда в город

      Новости

      Напавшим на солдата у Лувра оказался турист из Египта  23:344 ч

      Навальный поставил Эстонию в пример России (4)  22:425 ч

      Белый дом объявил о пересмотре политики в отношении Кубы  22:205 ч

      Эрдоган заявил о "прочном фундаменте" дружбы Турции и Украины (3)  21:476 ч

      На этой неделе в Латвии обнаружено 11 павших от АЧС кабанов  21:186 ч

      Новый порядок лечения гепатита С (2)  20:327 ч

      все новости

      ВИДЕО: Рижские динамовцы проиграли в Екатеринбурге пятак и матч (6)

      Avtomobilist - Dinamo Riga

        Новый посол России в Латвии настроен на улучшение отношений двух стран (15)

        Новый посол России в Латвии настроен на улучшение отношений двух стран

          5 суток ареста. Депутата поймали нетрезвым за рулем (14)

          5 суток ареста. Депутата поймали нетрезвым за рулем

            3 февраля: граждане Рейха, новые "нокии", долг 105-летнего пенсионера и другое

            Татьяна Толстая

            Необычные кадры: на юго-западе Англии завелась "подводная электричка" (2)

            Необычные кадры: на юго-западе Англии завелась "подводная электричка"

            Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на Порошенко (36)

            Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на Порошенко

              Возможный посол США пообещал кардинальную смену политики в отношении ЕC (26)

              Возможный посол США пообещал кардинальную смену политики в отношении ЕC

                Развод по-латвийски. Читательница "бьется" с бывшим мужем за квартиру в Марупе (347)

                Развод по-латвийски. Читательница "бьется" с бывшим мужем за квартиру в Марупе
                ЛАТВИЯ
                5 суток ареста. Депутата поймали нетрезвым за рулем (14) 6 ч 5 суток ареста. Депутата поймали нетрезвым за рулем
                На этой неделе во время управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был остановлен депутат Елгавской думы Айгарс Струпулис (Нацобъединение), сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ).
                Рейтинг коалиционных партий падает, "Согласия" — растет (48) 6 ч Рейтинг коалиционных партий падает, "Согласия" — растет
                Новый посол России в Латвии настроен на улучшение отношений двух стран (15) 7 ч Новый посол России в Латвии настроен на улучшение отношений двух стран
                Татьяна Толстая
                3 февраля: граждане Рейха, новые "нокии", долг 105-летнего пенсионера и другое 8 чПортал Delfi подводит предварительные итоги событий gznybws 3 февраля в Латвии и мире.
                Латвия хочет видеть более быстрый процесс реформ на Украине Латвия хочет видеть более быстрый процесс реформ на Украине (36) 8 чЛатвия хочет видеть более быстрый процесс реформ на Украине, заявили в пятницу на заседании комиссии Сейма по европейским делам депутаты и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
                Мэрия Юрмалы меняет порядок въезда в город Мэрия Юрмалы меняет порядок въезда в город (195) 9 чС 1 апреля по 30 сентября, то есть в высокий сезон, в Юрмале по-прежнему будет действовать система платного въезда в город. Одноразовый пропуск можно приобрести на въезде в Юрмалу. Это правило будет отныне распространяться и на мотоциклистов. С 1 марта также меняется система долгосрочных пропусков, сообщает пресс-служба мэрии города.
                Политолог прогнозирует самую активную предвыборную агитацию в Риге, Вентспилсе и Юрмале Политолог прогнозирует самую активную предвыборную агитацию в Риге, Вентспилсе и Юрмале (19) 11 чСамая активная предвыборная агитация перед предстоящими в этом году выборами самоуправлений ожидается в Риге, Вентспилсе и Юрмале, считает политолог Янис Икстенс.
                Историю Латвии в школах могут снова объединить со всемирной Историю Латвии в школах могут снова объединить со всемирной (18) 14 чНа данный момент в Латвии идет разработка новой учебной концепции, которая затронет и такой предмет как история. Например, всемирная история и история Латвии будут объединены в один учебный курс, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze. Издание ссылается на мнение педагогов, которые считают, что этот шаг позволит повысить качество обучения.
                Работа в Норвегии: латвийские гастарбайтеры не получили зарплату на 100 000 евро (31) 16 ч
                "Единство" не готовит для русскоязычных избирателей отдельную программу в Риге (40) 16 ч
                В Латвии официально стартовала предвыборная кампания (35) 17 ч
                На нелояльных педагогов не получено ни одной обоснованной жалобы (12) 18 ч
                Татьяна Толстая в Риге: "Задача человека — не стать животным, будучи патриотом" (45) 20 ч
                В каждом четвертом доме RNP "пропадает" более 20% воды (84) 1 д
                Все новости
                DELFI рекомендует
                Татьяна Толстая Татьяна Толстая в Риге: "Задача человека — не стать животным, будучи патриотом" (45) Русские неудобны для жизни, липучи, но интересны и завораживают. Немцы — четкие, как орех, но не завораживают и скупы. Американцы — посредине. Русская культура есть везде, где более-менее скопились русские люди, желающие затеять русскую бодягу. Поэтому поле для наблюдений русской писательницы Татьяны Толстой будет всегда и везде, о чем она рассказала на встрече с читателями в Риге.
                Дорогие домашние любимцы. Сколько стоит собака или кот - с точки зрения латвийских законов Дорогие домашние любимцы. Сколько стоит собака или кот - с точки зрения латвийских законов С 1 января 2017 года в Латвии вступили в силу поправки к правилам Кабинета министров, согласно которым все собаки, достигшие возраста 6 месяцев, должны быть обязательно чипированы и зарегистрированы в государственной базе данных. Однако это не единственный платеж, который ждет хозяина.

                На этой неделе в Латвии обнаружено 11 павших от АЧС кабанов

                Новый порядок лечения гепатита С (2)

                Синоптики: в субботу ожидается пасмурная погода

                Пересечение границы жителями приграничья России и Латвии упростят

                Ринкевич пообщался с новым послом России в Латвии (10)

                Новости из Вентспилса
                Спортивный подарок на Рождество
                Подробнее
                РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ >
                ОБЪЯВЛЕНИЯ
                НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
                ОТ ВЛАДЕЛЬЦА
                НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

                Начинается резервирование квартир в проекте Gaiļezera Nami

                Поспешите! В проекте Ķengaraga klusais centrs предлагается еще только 15 квартир

                В проекте Domino на все двухкомнатные квартиры — особые цены!
                РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ >
                ОБЪЯВЛЕНИЯ
                НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
                ОТ ВЛАДЕЛЬЦА
                НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

                Начинается резервирование квартир в проекте Gaiļezera Nami

                Поспешите! В проекте Ķengaraga klusais centrs предлагается еще только 15 квартир

                В проекте Domino на все двухкомнатные квартиры — особые цены!