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Задержанная по подозрению в афере на 1,6 млн. евро чиновница продолжает работать в СГД (1) 41 м
В Латвию прибыли 225 солдат США, вслед за ними пришлют танки "Абрамс" (143) 5 чРано утром в воскресенье, 5 февраля, в Латвию прибыли 225 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США. Как сообщает LETA со ссылкой на посольство Соединенных Штатов, солдаты будут работать и тренироваться вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. "Они готовы к работе", — пояснили в дипломатическом представительстве.
Живущую за рубежом женщину оштрафовали за то, что она не явилась на учения армии Латвии (91) 9 чСогласно латвийскому законодательству, даже после увольнения из Национальных вооруженных сил солдаты не становятся "бывшими", а переводятся в резерв. В последнее время Латвия начала рассылать повестки таким солдатам резерва, требуя бросить свои гражданские дела и пройти курс по восстановлению своих навыков военнослужащего.
Опрос: заботу о себе латвийцы откладывают ради других людей или работы (29) 1 дЖители Латвии заботу о себе обычно откладывают, потому что считают более важным позаботиться о других или выполнить срочную работу, показал опрос, проведенный АО Grindeks и компанией социологических исследований GfK Baltic.
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