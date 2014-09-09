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9 января. Почему вырос автоналог, сколько платят ректорам, кто получил "Золотые глобусы" (1) 1 ч
"Единство", СЗК и VL-ТБ/ДННЛ подпишут меморандум о несотрудничестве с "Согласием" и ЧСР (149) 5 чПартии правящей коалиции по инициативе "Единства" подпишут меморандум о сотрудничестве к выборам в Рижскую думу, один из пунктов которого предусматривает не создавать коалицию с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге".
LVC: главные дороги стали лучше, "грунтовки" - намного хуже (5) 8 чВ течение последних двух лет состояние автодорог государственного значения в Латвии стало значительно лучше, при этом дороги местного значения и грунтовые стали существенно ухудшились. Об этом сообщает LSM со ссылкой на главу ГАО Latvijas Valsts ceļi Янис Ланге.
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