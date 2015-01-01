Из-за решения правительства родителям придется больше платить частным детсадам (17)

Из-за решения правительства родителям придется больше платить частным детсадам

    Передача: в новом здании Сейма нашли брак — все секретные переговоры под угрозой (37)

    Передача: в новом здании Сейма нашли брак&nbsp;— все секретные переговоры под угрозой

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      Задержанная по подозрению в афере на 1,6 млн. евро чиновница продолжает работать в СГД (1)

      Задержанная по подозрению в афере на 1,6 млн. евро чиновница продолжает работать в СГД

        В Латвию прибыли 225 солдат США, вслед за ними пришлют танки "Абрамс" (143)

        В Латвию прибыли 225 солдат США, вслед за ними пришлют танки "Абрамс"

        ВИДЕО: Алена Остапенко выиграла первый титул в серии WTA (1)

        Aljona Ostapenko/Alicija Rosolska

          Живущую за рубежом женщину оштрафовали за то, что она не явилась на учения армии Латвии (91)

          Живущую за рубежом женщину оштрафовали за то, что она не явилась на учения армии Латвии

            Минфин: в этом году нужно сделать все, чтобы не утратить часть финансирования ЕС (10)

            Минфин: в этом году нужно сделать все, чтобы не утратить часть финансирования ЕС

              Латвийский экипаж Мелбардиса выиграл этап Кубка мира в Иглсе (8)

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                Имантский педофил обжаловал 25-летний тюремный срок (40)

                Имантский педофил обжаловал 25-летний тюремный срок

                  ФОТО: Смелые снимки обнаженной Мелании Трамп 90-х годов (75)

                  ФОТО: Смелые снимки обнаженной Мелании Трамп 90-х годов
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                  Задержанная по подозрению в афере на 1,6 млн. евро чиновница продолжает работать в СГД (1) 41 м Задержанная по подозрению в афере на 1,6 млн. евро чиновница продолжает работать в СГД
                  Сотрудница Службы госдоходов Агнесе Леймане, которая была задержана весной прошлого года по подозрению в организации мошеннической схемы, до сих пор работает в СГД. Об этом стало известно передаче Nekā personīga телеканала TV3.
                  Из-за решения правительства родителям придется больше платить частным детсадам (17) 2 ч Из-за решения правительства родителям придется больше платить частным детсадам
                  Передача: в новом здании Сейма нашли брак — все секретные переговоры под угрозой (37) 3 ч Передача: в новом здании Сейма нашли брак&nbsp;— все секретные переговоры под угрозой
                  Минфин: в этом году нужно сделать все, чтобы не утратить часть финансирования ЕС Минфин: в этом году нужно сделать все, чтобы не утратить часть финансирования ЕС (10) 5 чОдной из проблем этого года будет не потерять часть финансирования ЕС в случае невыполнения Латвией финансовых целей в конце 2017 года, говорится в сообщении Минфина.
                  В Латвию прибыли 225 солдат США, вслед за ними пришлют танки "Абрамс"
                  В Латвию прибыли 225 солдат США, вслед за ними пришлют танки "Абрамс" (143) 5 чРано утром в воскресенье, 5 февраля, в Латвию прибыли 225 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США. Как сообщает LETA со ссылкой на посольство Соединенных Штатов, солдаты будут работать и тренироваться вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. "Они готовы к работе", — пояснили в дипломатическом представительстве.
                  Живущую за рубежом женщину оштрафовали за то, что она не явилась на учения армии Латвии Живущую за рубежом женщину оштрафовали за то, что она не явилась на учения армии Латвии (91) 9 чСогласно латвийскому законодательству, даже после увольнения из Национальных вооруженных сил солдаты не становятся "бывшими", а переводятся в резерв. В последнее время Латвия начала рассылать повестки таким солдатам резерва, требуя бросить свои гражданские дела и пройти курс по восстановлению своих навыков военнослужащего.
                  БПБК проверит расходы думы Вентспилса: Лембергс видит в этом "руку "Единства"" БПБК проверит расходы думы Вентспилса: Лембергс видит в этом "руку "Единства"" (22) 13 чВ поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) попали расходы Вентспилсского и Огрского самоуправлений, возможно, противоречащие ограничениям на предвыборную агитацию, сообщили в бюро.
                  Опрос: заботу о себе латвийцы откладывают ради других людей или работы Опрос: заботу о себе латвийцы откладывают ради других людей или работы (29) 1 дЖители Латвии заботу о себе обычно откладывают, потому что считают более важным позаботиться о других или выполнить срочную работу, показал опрос, проведенный АО Grindeks и компанией социологических исследований GfK Baltic.
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                  Дорогие домашние любимцы. Сколько стоит собака или кот - с точки зрения латвийских законов Дорогие домашние любимцы. Сколько стоит собака или кот - с точки зрения латвийских законов С 1 января 2017 года в Латвии вступили в силу поправки к правилам Кабинета министров, согласно которым все собаки, достигшие возраста 6 месяцев, должны быть обязательно чипированы и зарегистрированы в государственной базе данных. Однако это не единственный платеж, который ждет хозяина.

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