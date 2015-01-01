Новости
Новый порядок лечения гепатита С (2) 20:327 ч
5 суток ареста. Депутата поймали нетрезвым за рулем (14) 6 ч
Мэрия Юрмалы меняет порядок въезда в город (195) 9 чС 1 апреля по 30 сентября, то есть в высокий сезон, в Юрмале по-прежнему будет действовать система платного въезда в город. Одноразовый пропуск можно приобрести на въезде в Юрмалу. Это правило будет отныне распространяться и на мотоциклистов. С 1 марта также меняется система долгосрочных пропусков, сообщает пресс-служба мэрии города.
Историю Латвии в школах могут снова объединить со всемирной (18) 14 чНа данный момент в Латвии идет разработка новой учебной концепции, которая затронет и такой предмет как история. Например, всемирная история и история Латвии будут объединены в один учебный курс, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze. Издание ссылается на мнение педагогов, которые считают, что этот шаг позволит повысить качество обучения.
Новости из Вентспилса
Спортивный подарок на Рождество
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ОТ ВЛАДЕЛЬЦА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ОТ ВЛАДЕЛЬЦА