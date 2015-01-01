Деградация опаснее, чем вторжение. Бывший сотрудник ЦРУ о терроризме, Латвии и новой Холодной войне (29)
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Ринкевич: Латвия не может тихо сидеть как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк (116) 3 ч
Демограф Межс: Латвии надо "заманивать" иностранных студентов (30) 15 чМожно рассмотреть идею о том, как удерживать в Латвии обучающихся здесь иностранных студентов, потому что эти люди уже прожили в стране несколько лет, и "грех было бы их терять" после окончания вуза, заявил на заседании комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества руководитель Рижского бюро Международной организации по миграции Илмар Межс.
Президент Банка Латвии: реформы Трампа могут расшевелить этот застоявшийся пруд (38) 16 чПрезидент Банка Латвии Илмар Римшевич призвал народ и политиков дать время проявить себя новому главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. "Он может стать президентом, который принесет перемены", — пояснил Римшевич, добавив, что, на его взгляд, "многие вещи требуют реформ, но мы в Европе и Латвии их толком и не дождались".
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