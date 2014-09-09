Бойня в ночном клубе в Стамбуле: 39 погибших, убийца скрылся (13) 

Бойня в ночном клубе в Стамбуле: 39 погибших, убийца скрылся

Гид по 2017 году: что случится с вашими деньгами, работой, жильем и машиной (1)

Гид по 2017 году: что случится с вашими деньгами, работой, жильем и машиной

    ФОТО: Грандиозный салют на Набережной 11 Ноября в честь Нового 2017 года (3) 

    ФОТО: Грандиозный салют на Набережной 11 Ноября в честь Нового 2017 года

    Перерасчет пенсий и пособия "со сроком давности": что изменится с 1 января (4)

    Перерасчет пенсий и пособия "со сроком давности": что изменится с 1 января

      ФОТО: Европейцы отметили Новый год при повышенных мерах безопасности (2)

      ФОТО: Европейцы отметили Новый год при повышенных мерах безопасности

      Чего ждать от 2017-го? Гороскоп на год для каждого знака зодиака (2)

      Чего ждать от 2017-го? Гороскоп на год для каждого знака зодиака

      C 1 января часовые билеты на "Карте рижанина" можно использовать и в минибусах (4)

      C 1 января часовые билеты на "Карте рижанина" можно использовать и в минибусах

        "Чужие" и "Форсаж" снова в деле: самые ожидаемые фильмы наступающего года

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          Пять рецептов от похмелья, которые реально работают (1)

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            В новый год без зависимости от гаджетов: способы преодоления и секреты детокса

            В новый год без зависимости от гаджетов: способы преодоления и секреты детокса
              ЛАТВИЯ
              C 1 января часовые билеты на "Карте рижанина" можно использовать и в минибусах (4) 54 м C 1 января часовые билеты на "Карте рижанина" можно использовать и в минибусах
              с 1 января обладатели "Карты рижанина" смогут оплачивать проезд в минибусах не только билетами на определенное число поездок, но и часовыми билетами на рабочие дни, которые будут действовать в минибусах как одноразовые билеты, информирует Rīgas satiksme.
              ФОТО: Грандиозный салют на Набережной 11 Ноября в честь Нового 2017 года (3)  1 ч ФОТО: Грандиозный салют на Набережной 11 Ноября в честь Нового 2017 года
              2016 год в Латвии был немного холоднее и дождливее двух предыдущих (8) 21 ч 2016 год в Латвии был немного холоднее и дождливее двух предыдущих
              ЕП: активнее всех в голосованиях участвуют Жданок, Кариньш и Калниете ЕП: активнее всех в голосованиях участвуют Жданок, Кариньш и Калниете (11) 22 чИз представляющих Латвию депутатов Европарламента (ЕП) в зарегистрированных в этом году голосованиях активнее всего участвовали Татьяна Жданок (РСЛ), Кришьянис Кариньш ("Единство") и Сандра Калниете ("Единство").
              Минюст: в Латвии стали реже заключать браки Минюст: в Латвии стали реже заключать браки (50) 1 дВ этом году к 29 декабря в Латвии зарегистрировано 13,262 тыс. браков — примерно на 600 меньше, чем в прошлом году, сообщили в Министерстве юстиции.
              Размер премий сотрудникам Минкульта составил 91 тысячу евро в год Размер премий сотрудникам Минкульта составил 91 тысячу евро в год (24) 1 дВ этом году для 106 сотрудников Министерства культуры были выписаны премии на общую сумму 91 860 евро (до уплаты налогов). Об этом агентство LETA информировала руководитель отдела Минкульта по связям со СМИ Лита Кокале.
              Политолог: в 2017-м могут произойти изменения в правительстве и среди партий Политолог: в 2017-м могут произойти изменения в правительстве и среди партий (15) 1 дВ следующем году могут произойти изменения в составе правительства Латвии, а также в спектре политических партий, прогнозирует политолог, совладелец агентства общественных отношений Mediju tilts Филипс Раевскис.
              Опрос: треть реэмигрантов разочаровались в Латвии и готовы вновь уехать Опрос: треть реэмигрантов разочаровались в Латвии и готовы вновь уехать (90) 1 дТреть, или 30% реэмигрантов после возвращения в Латвию разочаровались в своей родине и готовы вновь ее покинуть. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное Центром исследований диаспоры и миграции при Латвийском Университете.
              Перед Новым годом начаты проверки боеготовности армии и Земессардзе (20) 1 д
              Полиция усиленно контролирует общественный порядок и производителей пиротехники (8) 1 д
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