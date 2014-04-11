ВИДЕО: Выиграв в Пекине, рижское "Динамо" окончательно утратило шансы на плей-офф

Kunlun - Dinamo Riga, KHL

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    LTV прекращает показывать передачу "Зебра" из-за оплаченной РД рекламы

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        В использовании интернет-банков ожидаются изменения

          Читатель: Как я сражался с Baltcom за "не выбранную" абонентскую плату (51)

          Читатель: Как я сражался с Baltcom за "не выбранную" абонентскую плату

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            В Латвию вернулся опасный для кошек и собак вирус, схожий с бешенством

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              Латвия может! Squalio завоевывает сердце Microsoft и открывает филиалы в 8 странах

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              Дело о взятке 10 000 евро сотрудником полиции: подозреваемых стало больше
                ЛАТВИЯ
                Генпрокуратура отменила решение БПБК, отказавшегося заводить дело на подписание 200-миллионного векселя с офшором (10) 1 ч Генпрокуратура отменила решение БПБК, отказавшегося заводить дело на подписание 200-миллионного векселя с офшором
                Генпрокуратура Латвии приняла решение отменить постановление Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) о том, что действия экс-мэра Лиелварде Яниса Аболиньша, который единолично подписал соглашение о займе в 200 млн. евро с оффшорной компанией, не имеют признаков уголовное деяния. Об этом сообщает LETA.
                ЛТВ прекращает показывать передачу "Зебра" из-за оплаченной Рижской думой рекламы (39) 2 ч ЛТВ прекращает показывать передачу "Зебра" из-за оплаченной Рижской думой рекламы
                Совет по кризисному управлению: в двух краях Латвии следует ввести чрезвычайное положение (6) 3 ч Совет по кризисному управлению: в двух краях Латвии следует ввести чрезвычайное положение
                Выходные для лыжников: в очереди на подъемник&nbsp;— до 10 минут Выходные для лыжников: в очереди на подъемник — до 10 минут (7) 3 чВ конце минувшей недели, благодаря благоприятной погоде (натуральному снегу и небольшому минусу), большинство любителей горных лыж отправились на ближайшие склоны. Но настроение многих лыжников было подпорчено — слишком долго им приходилось ждать в очереди на подъемники.
                В Латвию вернулся опасный для кошек и собак вирус, схожий с бешенством В Латвию вернулся опасный для кошек и собак вирус, схожий с бешенством (12) 5 чСпустя 12 лет в Латвию вернулся вирус Ауески — болезнь, которую также называют "ложным бешенством", так как симптомы в обеих случаях очень схожи. В паре километров от Талси охотники столкнулись с кабаном, морда которого была в пене. Животное вело себя неадекватно и не пыталось убежать от людей, сообщает Skaties.lv. В последний раз острая форма Ауески в Латвии была зафиксирована в 2004 году.
                Чуму свиней назвали самым большим кризисом в Латвии: планируют ввести чрезвычайное положение Чуму свиней назвали самым большим кризисом в Латвии: планируют ввести чрезвычайное положение (11) 6 чПремьер-министр Марис Кучинскис созвал заседание совета по кризисному управлению, на котором планируется принять решение об объявлении чрезвычайного положения в затронутых африканской чумой свиней (АЧС) Кримулдском и Адажском краях. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.
                Латвия — 15-я в мире по выпитому алкоголю на душу населения Латвия — 15-я в мире по выпитому алкоголю на душу населения (23) 6 чЛатвия занимает 15-е место в мире по количеству потребляемого алкоголя на душу населения. В среднем жители Латвии выпивают 12,3 литра чистого спирта в год, пишет The Daily Mail со ссылкой на данные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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                В Даугавпилсе, Резекне и Прейли разместят подразделения армии (74) 6 чДля повышения способностей реагирования Национальных вооруженных сил (НВС) и обеспечения эффективной комплексной обороны государства начинается создание постоянного подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) в Латгале, сообщает Министерство обороны.
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                По закону джунглей. Почему "внезапное" объединение RPIVA и LU касается всех студентов страны По закону джунглей. Почему "внезапное" объединение RPIVA и LU касается всех студентов страны (25) Рижская академия педагогики и управления образованием (RPIVA) в обозримом будущем будет полностью поглощена Латвийским университетом (LU). Все участники этого процесса упорно не хотят договариваться и действуют кто с позиции силы, а кто в лучших традициях руководства "Геркулеса" из "Золотого теленка". Портал Delfi разобрался в "кровавой" истории объединения вузов и пришел к выводу, что скоро похожие процессы могут коснуться буквально всех студентов и вузов в стране.
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                Скидка до 10% от цены квартиры в новом доме проекта "Priedes"

                Jaunā Teika – место, где можно жить, созидать и развиваться

                Первый дом "Skanstes Parks" уже готов и ждет своих жителей