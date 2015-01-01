ВИДЕО: Сотый гол Дарзиньша в КХЛ победы "Динамо" не принес

ВИДЕО: Сотый гол Дарзиньша в КХЛ победы "Динамо" не принес

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              ЛАТВИЯ
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              1 февраля. Как не попасть в тюрьму в турпоездке, кому платить налог за деньги в долг, в Латвию идут морозы 2 ч 1 февраля. Как не попасть в тюрьму в турпоездке, кому платить налог за деньги в долг, в Латвию идут морозы
              Исследование: бедность сокращает жизнь на два года, Латвия в зоне риска Исследование: бедность сокращает жизнь на два года, Латвия в зоне риска (29) 3 чЛюди, находящиеся на нижних ступенях социально-экономической лестницы, живут на два года меньше, чем те, кто занимает ее верхушку. Об этом пишет Euractiv.com со ссылкой на широкомасштабное медицинское исследование, опубликованное в журнале The Lancet. Результаты научной работы свидетельствуют, что бедность еще чаще приводит к болезням и преждевременной смерти, чем злоупотребление алкоголем и ожирение. Отмечается в публикации и тот факт, что риску бедности в Латвии подвергнута почти треть населения.
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              Скандал вокруг Григуле: резолюция ЕС о борьбе с пропагандой "не популяризирует" ислам (8) 9 ч
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              Поуехали: Ирландия. Школа без макияжа, вуз без денег, гражданство без языка, работа без навыков Поуехали: Ирландия. Школа без макияжа, вуз без денег, гражданство без языка, работа без навыков (233) Ирландия встретила бывшую даугавпилчанку Инту Лауциню очень доброжелательно: не зная на старте английского, она бесплатно закончила среднюю школу, получила высшее образование, устроилась на работу в международную компанию, где оценили ее русский язык. За возможность жить на полную катушку, не трясясь над каждой копейкой и не боясь оказаться в нищете, Инта готова благодарить ирландцев в каждой фразе. В Даугавпилс она возвращаться не намерена. В Ригу — только на определенных условиях.

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              В проекте премиум-класса "Club Central Residence" продано 85% квартир

              Ремонт квартиры в деталях - ул. Томсона 34, Рига

              Второй марафон бесплатных консультаций «Дни сертифицированных агентов по недвижимости» пройдет 18 февраля в «Spice»