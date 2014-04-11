ВИДЕО, ФОТО: Руни спасает "МЮ" на 94-й и становится легендой клуба

Manchester United Wayne Rooney

    Минобороны планирует создать новые батальоны Земессардзе (59)

    Минобороны планирует создать новые батальоны Земессардзе

      "Женский марш" против Трампа в Лондоне привлек тысячи человек (73)

      "Женский марш" против Трампа в Лондоне привлек тысячи человек

      Вейонис поздравил Трампа со вступлением в должность (31)

      Вейонис поздравил Трампа со вступлением в должность

        Эксперт: Россия давит на страны Балтии, чтобы добиться отмены санкций (108)

        Эксперт: Россия давит на страны Балтии, чтобы добиться отмены санкций

          Госгарантии на покупку жилья предоставлены 4208 латвийским семьям (24)

          Госгарантии на покупку жилья предоставлены 4208 латвийским семьям

            Международный союз биатлона пока не принял санкций в отношении России (2)

            Russia biathlon Dmitry Malyshko, Anton Shipulin, Alexey Volkov, Evgeniy Garanichev

              Госполиция за два месяца не нашла виновных в аварии с участием семи автомобилей (15)

              Госполиция за два месяца не нашла виновных в аварии с участием семи автомобилей

              LTV7: сайт ss.lv незаконно требует личные данные пользователей (220)

              LTV7: сайт ss.lv незаконно требует личные данные пользователей

              The Huffington Post включил Латвию в Топ-17 мест для путешествий в 2017 году. Вот остальные 16 (3)

              The Huffington Post включил Латвию в Топ-17 мест для путешествий в 2017 году. Вот остальные 16
                ЛАТВИЯ
                Минобороны планирует создать новые батальоны Земессардзе (59) 8 ч Минобороны планирует создать новые батальоны Земессардзе
                В связи с ростом числа служащих в Земессардзе, Министерство обороны Латвии рассматривает возможность создания новых батальонов Земессардзе, сообщили агентству LETA в пресс-отделе ведомства.
                Вейонис поздравил Трампа со вступлением в должность (31) 9 ч Вейонис поздравил Трампа со вступлением в должность
                Опасных повреждений в несущих конструкциях здания Оперы не обнаружено (6) 10 ч Опасных повреждений в несущих конструкциях здания Оперы не обнаружено
                Госгарантии на покупку жилья предоставлены 4208 латвийским семьям Госгарантии на покупку жилья предоставлены 4208 латвийским семьям (24) 12 чГосударственные гарантии в рамках программы поддержки семей с детьми при покупке жилья до конца 2016 года выданы 4208 семьям на общую сумму 27,7 млн евро, сообщила агентству LETA представитель "Финансового учреждения развития Altum" Сандра Эглите.
                ФОТО: В Риге прошло шествие солидарности за права женщин ФОТО: В Риге прошло шествие солидарности за права женщин (65) 13 ч21 января по всему миру проходят добровольно организованные шествия женской солидарности под названием "Sister march". В Риге тоже состоялось шествие солидарности за права женщин.
                Эксперт: Россия давит на страны Балтии, чтобы добиться отмены санкций Эксперт: Россия давит на страны Балтии, чтобы добиться отмены санкций (108) 14 чРоссия может оказывать давление на балтийские государства в вопросе санкций ЕС, чтобы убедить западные страны отменить ограничения. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра исследований политики Востока Андрис Кудорс.
                В Риге возле горки на ул. Деглава работает бесплатный каток (+ список других катков) В Риге возле горки на ул. Деглава работает бесплатный каток (+ список других катков) (6) 16 чСтроительство катка в Риге, между горкой на ул. Деглава и 84-й Рижской средней школой (ул. Лиелвардес, 141) завершилось, и он открыт для посетителей. На месте работает пункт проката инвентаря, сообщает Riga.lv.
                LTV7: сайт объявлений ss.lv незаконно требует личные данные пользователей
                LTV7: сайт объявлений ss.lv незаконно требует личные данные пользователей (220) 17 чCамый популярный в Латвии портал объявлений www.ss.lv начал требовать от всех своих клиентов указывать персональный код, мотивируя это новыми требованиями закона. Программа "Личное дело" Русского вещания LTV7 решила выяснить законность этих требований.
                Африканская чума впервые выявлена у кабана в Вентспилсском крае (8) 20 ч
                В Риге оформлено 135 протоколов о плохой расчистке тротуаров и крыш (49) 20 ч
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                City24.lv становится ведущим порталом объявлений недвижимости

                Jaunā Teika – место, где можно жить, созидать и развиваться

                Основной двигатель рынка недвижимости в Латвии - молодые семьи