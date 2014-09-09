Новости
Шноре:Айвар Лембергс о неэффективности продовольственных санкций (6) 09:4809 09 2014
Артурс Кайминьш о первом рабочем дне депутата Сейма (32) 16:5004 11 2014
"Идите лесом": депутат Сержантс не помнит, за сколько отпраздновал юбилей тещи в резиденции Сейма (88) 08:5216 11 2016
Меркель будет баллотироваться на четвертый срок (37) 07:1316 11 2016
Осколки. Как живет непризнанная 24 года Абхазия (89) 11:2214 11 2016
ФОТО: На Тинужском шоссе опрокинулся грузовик (16) 20:0429 10 2016
Для спасения жизни журналиста Дениса Денисова собрано более 47000 из 95000 евро (20) 19:0121 10 2016
Владимир Путин о том, что будет, когда призовут на небеса (91) 14:0023 11 2014
Нил Ушаков:Нил Ушаков о националистах (58) 18:0813 11 2014
C 1 января часовые билеты на "Карте рижанина" можно использовать и в минибусах (4) 54 м
Опрос: треть реэмигрантов разочаровались в Латвии и готовы вновь уехать (90) 1 дТреть, или 30% реэмигрантов после возвращения в Латвию разочаровались в своей родине и готовы вновь ее покинуть. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное Центром исследований диаспоры и миграции при Латвийском Университете.
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