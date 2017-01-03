Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего.

Чиновник пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время. "Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба", - заявил Куртулмуш.

В ночь на первое января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.

Полиция Турции обнародовала видео и фотографии человека (на фото), который, по их данным, и является нападавшим. В МВД не уточнили, где и когда были сняты эти кадры.

Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в полиции утверждают, что нападавший мог быть из Узбекистана или Киргизии.

Власти сейчас пытаются понять, связан ли нападавший на клуб с теми, кто устроил стрельбу и взрыв в аэропорту имени Ататюрка в июле.

Считается, что за июльским нападением стоит экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде других стран.

Эта же группировка взяла на себя ответственность и за стрельбу в ночном клубе.

Ранее лидеры ИГ призвали своих сторонников совершать нападения на Турцию из-за ее участия в военной операции в Сирии.

Турция участвует в боях на территории Сирии с августа, проводя операции против ИГ и курдских формирований.

Власти Турции уже заявили, что продолжат военную кампанию в Сирии.

Стрельба и переодевание

Стали известны и некоторые подробности нападения на ночной клуб.

Сообщается, что нападавший приехал к клубу на такси, а затем достал автомат из багажника машины.

Он убил полицейского и турагента, стоявших на входе, и зашел в здание. Внутри клуба в тот момент находилось по меньшей мере 400 человек. Нападавший вел стрельбу на протяжении семи минут, выпустив более сотни патронов.

Затем, как сообщают в полиции, он переоделся и затерялся в толпе.

Большинство убитых в ходе нападения - иностранцы.