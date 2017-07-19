В Госдепе США заявили, что переговоры замглавы российского МИДа Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона были "жесткими и обдуманными". При этом Вашингтон подчеркивает, что ожидать решения вопроса с российской дипломатической собственностью в ближайшее время не стоит.

Замглавы МИД России Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон продолжают встречаться для обсуждения спорных вопросов в двусторонних отношениях, хотя и конкретных решений в ближайшее время в американской столице не ждут, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. В то же время здесь отмечают, что переговоры дипломатов носят "жесткий, прямой и обдуманный" характер.

"Мы были рады, что он (Рябков) приехал к нам в Вашингтон, сел за стол с нами и обсудил раздражающие факторы в отношениях. Ничего не будет решено в ближайшее время, я не могу дать вам какое-то расписание, но эти переговоры будут продолжены", — цитирует Науэрт РИА "Новости".

В Вашингтоне отмечают, что дипломатам еще "есть о чем поговорить". Вместе с тем Рябков после встречи с американским коллегой подчеркнул, что Москва прикладывает все усилия для урегулирования противоречий в отношениях, однако предупреждает США о возможности ответных шагов со стороны России.

Накануне в Вашингтоне прошел второй раунд консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Замглавы российского МИД Сергей Рябков встретился с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном. В рамках данных переговоров, в том числе, обсуждался вопрос возвращения российской дипломатической собственности, на которую был наложен арест в декабре 2016 года в рамках очередных санкций против России.

В конце прошлого года на тот момент президент США Барак Обама ввел очередные санкции против России из-за якобы причастности Москвы к кибератакам, а также возможного вмешательства России в избирательный процесс на президентских выборах в США. В рамках этих санкций в том числе были закрыты две резиденции российского диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде, а также высланы более 30 российских дипломатов.

В настоящее время в США идет расследование возможного вмешательства Москвы в выборы в США, а также связей команды нынешнего президента Дональда Трампа с Россией, однако никаких конкретных доказательств предоставлено так и не было.

Москва продолжает вести переговоры по возвращению дипломатической собственности и называет "неприемлемыми" любые возможные условия, которые может обозначить Вашингтон, для возвращения двух зданий.

"Мы уже не раз заявляли: мы считаем, что любые условия являются неприемлемыми. Мы думаем, что дипломатическая собственность должна быть возвращена без каких-либо условий или разговоров", — заявил пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Этот же вопрос ставился президентом России Владимиром Путиным во время разговора с Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Германии, хотя, следует отметить, Кремль напрямую не участвует в решении данной конфликтной ситуации, а все вопросы решаются по линии дипломатических ведомств двух стран.

В декабре 2016 года Россия не стала предпринимать ответные шаги в отношении американского диппредставительства. При этом Москва сохраняет за собой право зеркально ответить на действия американской стороны, если здания дипломатических миссий не будут возвращены. Об этом, в частности, еще в мае напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если возникнет ситуация, когда Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет нашей собственности, то ответ в отношении американских объектов в России будет зеркальным. Об этом посольство США в Москве уже предупреждено. Требуем незамедлительно вернуть нам то, что отобрано совершенно незаконно", — заявляла Захарова во время одного из брифингов.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова анонимного источника в Белом доме о том, что Вашингтон не хочет возвращать России собственность, не получив "чего-либо взамен", подчеркнул, что в США понимают, что их действия носят незаконный характер.

"Источник анонимный? Значит, понимают, что у них совесть нечиста. Что касается сути, то, если это так, то [это] грабеж средь бела дня. Как это так — отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действуют по принципу "что мое, то мое, что твое — то поделим", — говорит Лавров.

Само же решение отобрать комплексы зданий и выслать 35 российских дипломатов из страны, по оценке Лаврова, "было принято администрацией Обамы в состоянии агонии".

По словам главы МИД России, Белый дом под руководством Обамы на тот момент просто не знал, как ухудшить отношения с Россией до такой степени, чтобы их потом нельзя было быстро наладить. При этом, уверен российский дипломат, в администрации Трампа "есть здравомыслящие люди".

"К сожалению, такой рьяный настрой на выискивание неких "скрытых" каналов влияния России на то, что происходит в США, явно не спадает, к моему огромному сожалению, и не добавляет уверенности в том, что мы сможем в международных отношениях наладить нормальное сотрудничество, в чем заинтересованы все без исключения страны", — добавил глава МИДа.