Американец приехал в Донецк три года назад для освещения событий в регионе. Тут он встретил свою супругу — жительницу Донецка. У пары есть ребенок, сообщает "Звезда".

Венчание проходило в Храме Петра и Февронии города Донецка. На торжестве присутствовали родственники, друзья, коллеги. Уезжать насовсем из Донецка молодая семья не планирует.

Супруга Ланкастера, отвечая на вопросы журналистов о том, как родители отнеслись к выбору жениха, пошутила: "удивления не было, нормально, мы все люди, просто языковой барьер мешает, США, либо Украина, главное, чтобы человек был хороший, а он хороший, он самый лучший".

Патрик общаясь с журналистами и отвечая на вопрос, как ФБР отреагировало, сказал, что сотрудники этого ведомства приходили к его матери домой 7 месяцев назад и задавали много вопросов, но "все хорошо закончилось".