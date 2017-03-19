Об этом Ибрагим Калин заявил в эфире телеканала CNN Turk в воскресенье, 19 марта. Днем ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) отметил, что нет никаких указаний на то, что за попыткой переворота в Анкаре стоял Гюлен. "Турция пыталась убедить нас в этом на различных уровнях, но до сих пор это не удалось", - подчеркнул глава BND.

Кроме того официальный представитель президента Турции заявил, что турецкие министры могут запланировать еще одно агитационное мероприятие в Германии в преддверии готовящегося Анкарой референдума о конституционных изменениях.

Агитационная деятельность турецких политиков в ФРГ не запрещается как таковая. Германия, а вслед за ней и Нидерланды, не допустили проведения митингов, ссылаясь на требования безопасности.

Говоря о последних событиях, Калин выразил мнение, что в Европе усиливается "туркофобия". При этом он оговорился, что Турция остается открытой для иностранных инвесторов.