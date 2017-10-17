По словам 73-летнего Леонарда Блуме, 67-летнего Гюнтера Экардта и 71-летнего Петера Лора, во времена Второй мировой войны нацисты соорудили секретные бункеры в системе пещер у холмов Хартенштайна.

Здесь, по мнению археологов, находится бесследно исчезнувшая Янтарная комната, которая ранее хранилась в Кенигсберге (ныне Калининград) после того, как немцы вывезли ее с оккупированных территорий под Санкт-Петербургом. В окрестностях пещер также находится железнодорожная станция, на которой в 1945 году заметили поезд, прибывший из Кенингсберга.

Трое охотников за сокровищами начали поиски комнаты после того, как некий "надежный источник" рассказал им о ее местонахождении в подземных туннелях под холмами Хартенштайна. Вооружившись георадаром, мужчины обнаружили под пещерами систему пустот, которые, скорее всего, являются военными укрытиями. Кроме того, ими были найдены следы на деревьях от стальных канатов, используемых для перевозки тяжелых ящиков.

Лор считает, что в секретных бункерах также спрятаны сокровища последнего монарха Германской империи, кайзера Вильгельма II.

Вероятность того, что Янтарная комната могла быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии, очень мала, прокомментировал это сообщение РБК историк Константин Залесский, специалист по истории Третьего рейха.

"Когда комнату вывозили из Кенигсберга, везти ее до Саксонии очень трудоемко. Ее значительно проще было бы спрятать в Силезии, там такие же заброшенные шахты. Если везли на корабле, должны были спрятать в северной Германии", — считает он.

По словам Залесского, во время советской оккупации немцы активно сотрудничали с оккупационными властями, "сдавая все [сокровища], что только можно". "Если в этих штольнях оказалась Янтарная комната, то она погибла, так как янтарь — это смола. Его нужно хранить в определенных условиях, чтобы он не разложился", — пояснил Залесский. Янтарная комната не относилась к "выдающимся сферам" Третьего рейха, поэтому спецопераций по ее захоронению не должно было проводиться, считает Залесский.

Поиски Янтарной комнаты стали популярным сюжетом в СМИ и предметом споров охотников за сокровищами. При этом выкраденную гитлеровцами из Екатерининского дворца в Царском селе ценность только с начала года 2015 года "нашли" трижды — в подземельях городка Вупперталь в Руре и двух калининградских бункерах. Энтузиасты, каждый из которых утверждает, что никакой ошибки нет, просят дать им денег на продолжение поисков знаменитой Янтарной комнаты.

Янтарная комната — шедевр искусства XVIII века, созданный мастером Андреасом Шлютером для прусского короля Фридриха I. Она состояла из янтарных панелей, украшений и панно. Сын монарха преподнес комнату в дар Петру I в 1717 году. Это 52 кв. метра панелей, выложенных из янтаря трех оттенков, украшенных 565 тяжелыми канделябрами, зеркалами, мозаикой и двумя тоннами золота, сообщает Newsru.com.

В 1941 году солдаты вермахта вывезли Янтарную комнату из царской резиденции и доставили ее в замок Кенигсберга. Через четыре года ее следы затерялись. Советская комиссия по расследованию, возглавляемая историком-искусствоведом Александром Брюсовым, пришла к выводу о том, что Янтарная комната сгорела под бомбами в 1945 году.

В 2000 году Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты. Эта мозаика была конфискована тремя годами ранее у некоего нотариуса, которому ее передал на временное хранение немецкий офицер, участвовавший в вывозе сокровища из Царского Села.

Сейчас в Царском Селе можно увидеть точную копию Янтарной комнаты, украденной во время войны. Реставраторы воссоздали ее по фотографиям и описаниям. Работы продолжались 23 года и завершились в 2003 году. Официальное открытие было приурочено к 300-летию Санкт-Петербурга. Реставрация обошлась в 11,35 млн долларов, 3,5 из которых выделила немецкая фирма "Рургаз АГ".

Для создания убранства комнаты было использовано шесть тонн янтаря из Калининградского месторождения. Самый крупный самородок, размещенный в восстановленной Янтарной комнате, весит один килограмм. Его купили у московского коллекционера за тысячу долларов.