"Во-первых, мы не знаем, было ли атакованное нами в 11.30 утра в тот день место складом химического оружия или хранилищем, или чем-то подобным. А в их рассказе утверждается, что нападение произошло в 6–6.30 утра. Мы в это время не предпринимали никаких атак. Поэтому у вас есть два возможных варианта: первый — что была атака около полудня или в 11.30. Второй вариант, в который мы верим, — что это ложная провокация, что никакой атаки не было", — сказал он.

Асад также обратил внимание на то, что после атаки на авиабазу Шайрат, где, как утверждалось, хранился токсический газ, никто из сирийских офицеров или военного персонала не пострадал.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Организация по запрещению химического оружия пытается скрыть "неприятную правду" о химоружии в Сирии.