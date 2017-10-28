Объекту, диаметр которого меньше 400 метров, присвоили имя А/2017 U1. В агентстве отметили, что он достаточно быстро движется, поэтому астрономам приходится оперативно направлять телескопы на Земле и в космосе, чтобы более подробно разглядеть объект.

А/2017 U1 впервые заметили 19 октября при помощи телескопа, который находится на Гавайях. Астроном, заметивший объект, рассказал, что он не был похож на обычный астероид или комету из Солнечной системы.

Как считают исследователи, А/2017 U1 должен скоро покинуть солнечную систему. Он не будет пролетать рядом с восемью планетами по пути к Солнцу. 14 октября объект миновал земную орбиту на расстоянии в 24 млн км (это 60 расстояний от планеты до Луны). Сейчас тело со скоростью в 44 км/с летит в сторону созвездия Пегаса.

Управляющий центром по изучению околоземных объектов Давид Фарноччиа сказал, что подобного случая исследователи ждали десятилетия. По его словам, долгое время существовала только теория, что астероиды и кометы перемещаются между звездами и минуют нашу солнечную систему. Теперь же такой объект удалось впервые увидеть.

Как считают исследователи, А/2017 U1 попал в Солнечную систему со стороны созвездия Лиры, пролетев межзвездное пространство со скоростью в 25 км/с.