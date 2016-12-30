"Мы должны восстановить доверие в Европе, а санкции превратить из системы наказания в систему стимулов", — заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц в интервью журналу Der Spiegel, выдержки из которого в пятницу, 30 декабря, опубликованы на сайте издания.

С началом кризиса на Украине произошел возврат к блоковому менталитету времен холодной войны, констатировал министр. Он подчеркнул, что в отношениях с Россией необходимо изменить установившуюся тенденцию и "на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций".

До сих пор в ЕС действовала договоренность, согласно которой санкции против России могут быть отменены лишь после того, как Москва в полном объеме выполнит минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще летом вызвал сильное недовольство в ведомстве федерального канцлера, когда выступил с инициативой, аналогичной австрийской.

"Если мы добьемся значительного прогресса, то, с моей точки зрения, ничто не должно помешать поэтапной отмене санкций", — заявил он тогда. Австрия займет по ротации пост председателя ОБСЕ с 1 января.