По информации Службы охраны госграницы Литвы, гражданин Беларуси 1995 года рождения хотел въехать в Литву через КПП Райгардас (Друскининский район) на автомобиле Peugeot 405. Литовские должностные лица не впустили его, поскольку на автомобиле была советская символика — на заднем стекле была наклеена пятиконечная звезда с серпом и молотом.

Как сообщила СОГГЛ, иностранец имел право попасть в Литву, но либо пешком, либо на автомобиле — сначала сняв наклейку. Поскольку водитель отказался снимать советскую символику, ему отказали во въезде, и он вернулся в Беларусь.

Это не первый случай, когда Литва не впускает граждан других стран с советской символикой. Как правило, это касается россиян, которые следуют через литовский КПП Нида. Также сообщалось, что в апреле прошлого года литовские пограничники не пропустили двоих российских мотоциклистов с советской символикой, которые пытались попасть в Литву через Беларусь.

А в мае 2016 года в Варенском районе Литвы был замечен автомобиль Toyota Land Cruiser с латвийскими номерами, на заднем стекле которого была наклейка с советской атрибутикой. После замечания полиции водитель — гражданин Латвии (1975 г.р.) — снял наклейку. По словам сотрудников полиции, водитель утверждал, что не знал, что эти символы запрещены.

Лиц, пытающихся въехать в Литву через внешние границы ЕС (из Калининградской области и Беларуси), если их автомобили "украшены" коммунистической символикой, пограничники не пропускают. Но внутренние границы не контролируются, и из Латвии и Эстонии такие автомобили въезжают без проблем.

Публичная демонстрация нацистской и коммунистической символики запрещена действующими в Литве правовыми актами. Кодекс административных правонарушений за распространение или демонстрацию нацистских или коммунистических символов предусматривает штраф в размере от 144 до 289 евро.