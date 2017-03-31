"Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга", — сказал он.

Заявление Новака является неконструктивным и не соответствующим тому, что на самом деле обсуждалось на встрече, подчеркнул представитель правительства Белоруссии. "Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на констатацию фактов", — отметил Сычевич.

При этом белорусская сторона настаивает либо на выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами приемлемых изменений в это соглашение.

30 марта Новак сообщил, что Минск не готов выплатить задолженность за поставленный Москвой газ, которая превышает 700 миллионов долларов.

Спор Москвы и Минска по поводу поставок нефти и газа возник в январе 2016 года. Тогда Белоруссия потребовала снизить стоимость газа и в одностороннем порядке стала платить меньше. В свою очередь Россия увязала этот вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 миллиона тонн в квартал до 3 миллионов. К февралю 2017-го долг Минска превысил полмиллиарда долларов.