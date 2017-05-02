Беседа Путина и Трампа, которая станет третьей с момента инаугурации лидера Соединенных Штатов, запланирована на 12:30 по местному времени (19:30 по московскому). О том, какой будет главная повестка разговора, в Белом доме не уточнили.

Отметим, что в начале марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что первая личная встреча Путина и Трампа может состояться на саммите G20, который пройдет летом в Германии, потому что это будет "первое место, где они будут одновременно находиться".

Песков тогда подчеркнул, что Россия не стремится обсуждать с Вашингтоном вопрос об отмене санкций. По его словам, американская сторона сама решит, когда следует рассмотреть эту проблему.

Отметим, что последний разговор российского и американского президентов состоялся еще до того, как США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в Сирии. Путин воспринял такие действия американских военных как агрессию против суверенного государства и нарушение норм международного права под надуманным предлогом.