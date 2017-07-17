Аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания в Донбассе он покинул воздушное пространство Украины к северу от Молдавии.

Беспилотник, летая на высоте 16,7 километра, часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, не пересекая ее.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 километров беспилотник мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России. Согласно открытым источникам, аппарат RQ-4A Global Hawk может патрулировать на протяжении 30 часов, находясь на высоте 15-18 километров.

Это не первый разведывательный полет американского беспилотника над Донбассом — ранее они были в апреле и феврале этого года.