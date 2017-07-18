База является "одним из самых оберегаемых секретов США в Сирии, так как она может вызвать огромный политический резонанс", пишет корреспондент Юлиан Рэпке.

B ответ на запрос Bild международная миссия Inherent Resolve, борющаяся с "Исламским государством"*, отказалась предоставить какие-либо детали по военной базе, отметив лишь, что она "используется для операций против ИГИЛ*". Но все становится еще загадочнее, если "попытаться найти базу, равную по площади 235 футбольных полям, на популярных онлайн-картах: ее нет ни в Google Maps, ни в Microsoft Bing, ни на российском ресурсе Яндекс-карты".

Спутниковые изображения противоречивы: если Google Maps по состоянию на июль 2017 года показывает на месте базы голую пустыню, то на TERRA server уже в мае 2017 года можно было видеть готовую американскую базу.

Снимки коммерческого веб-сайта показывают, что "строительство базы началось еще при президенте Бараке Обаме — в мае 2016 года. К настоящему времени ее площадь составляет значительные 1,6 млн квадратных километров", пишет Рэпке. Как правило, Google постоянно актуализирует свои карты, но в случае с базой в Кобани этого так и не произошло. В итоге Bild приобрел самые свежие снимки TERRA server (май 2017 года) и проанализировал их вместе с военным экспертом и бывшим военнослужащим.

Так, на военной базе имеются жилые помещения для сотен солдат, автопарк более чем на 40 единиц военной техники, инфраструктура для подготовки транспортных самолетов и защиты базы. По сути, новая авиабаза является чем-то вроде "мощной крепости" в самой середине района, контролируемого "Демократическими силами Сирии" (SDF).

"Демократические силы Сирии" являются курдско-арабским альянсом, который при поддержке США воюет в Сирии против ИГИЛ*. Кроме того, авиабаза, по словам представителей миссии, будет "способна принимать самолеты C-130 и C-17". Тот факт, что в скором времени на авиабазу смогут приземляться 53-метровые реактивные транспортники C-17 Globemaster, говорит о большой значимости авиабазы в дальнейшем.

Кроме того, на восточной окраине базы строятся ангары, что, по словам военного эксперта, свидетельствует об "интенсивных полетах и долговременном присутствии американских военных самолетов", передает издание. Определенную роль играют и размеры ангаров: их диаметр составляет 30 м — слишком мало для транспортных самолетов, так что там, вероятно, будут размещаться боевые самолеты.

Но что означает существование и постоянная модернизация такой большой военной базы на севере Сирии? Эксперт Кайл Ортон из британской аналитической организации Henry Jackson Society утверждает, что размеры военного объекта допускают только один вывод: "США хотят остаться там надолго". Бывший военный, ныне аналитик компании Prime Source Майкл Хоровитц полагает, что база "служит цели консолидации долговременного присутствия, для того чтобы впоследствии иметь право голоса при определении судьбы Сирии".

Как добавил Ортон, "наличие такой большой военной базы на подконтрольной SDF территории может еще сильнее усугубить разрыв с соседней Турцией", ведь она находится всего в 27 км от турецкой границы. Турция считает "Демократические силы Сирии" такими же террористами, как и "Рабочую партию Курдистана" (PKK). "И если военная база приведет к усилению SFD и PKK в регионе, Турция разозлится и отреагирует", — уверен эксперт.

SDF и не скрывает антитурецкой направленности базы. Bild встретился в Кобани с курдским активистом Мустафой Абди, продолжает корреспондент. По его мнению, военную базу построили из опасений, что Турция развернет военные действия против курдских повстанцев. "На базе проходят обучение подразделения SDF, которые подчиняются командованию США. США — наш союзник", — сказал Абди.

Эксперт Хоровитц придерживается мнения, что военная база "должна укрепить независимость американских войск в регионе — в том числе и от Турции, которая пользуется присутствием американских военных на базе Инджирлик в качестве средства давления". И если американцы действительно разместят боевые самолеты на новой базе, то она может стать главной базой для американских военных операций в Сирии и Ираке, и тогда Инджирлик будет покинут.